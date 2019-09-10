مخرج "الفلوس" لتامر حسني ينشر أول صور من كواليس العمل





شارك المخرج اللبناني سعيد الماروق، عبر حسابه الخاص بموقع الصور "إنستجرام"، صورًا من كواليس تصوير فيلم النجم تامر حسني "الفلوس".





وظهر خلال الصور كل من الفنانين تامر حسني و خالد الصاوي الذي ظهر بلوك جديد.





ومؤخرًا نشر الفنان تامر حسني، صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها تامر وهو جالس على كنبة في ستوديو الخاص به، ويعزف على البيانو، يرتدي تي شيرت باللون الأسود، ووحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيه.

التحضيرات لفيلم "مش أنا"





نشر تامر حسني، مؤخرا صورة من كواليس تحضيراته لفيلمه الجديد "مش انا" وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني".







موعد طرح فيلم "الفلوس"





ويستعد تامر لطرح فيلم "الفلوس"، فى أكتوبر القادم.









الفيلم بطولة خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، زينة، تأليف محمد عبد المعطى، إنتاج. نيوسينشري، إخراج سعيد الماروق .







حفلات الصيف لتامر حسني على صفيح ساخن





يذكر أن تامر أحيا مؤخر حفل من أقوي حفلات الصيف فى مدينة العلمين الجديدة، وقد كان هذا الحفل احتفالا بمرور 15 سنة على طرح أول ألبوم غنائي له.



وقام تامر حسني فى حفله الآخير بمدينة العلمين، بتخليد ذكري الفنان الراحل عزت أبو عوف، عن طريق وضع صور له على شاشات المسرح وتحدث عن فضله الكبير عليه، وأنه كان بمثابه الأب الروحي له.





وقام تامر مؤخرا بتوجيه رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



وعلق تامر قائلا: "يا جماعة أنا بشوف تعليقاتكم على قد ما بقدر، وكل حد فيكم بيكتبلي قد إيه هو بيحبني، والله ببتسم وبدعيله في سري، وربنا عالم بكدا، وببقى نفسي أدخل أرد على كل الناس، بس لو رديت على حد الباقي هيزعل وما شاء الله عددنا هنا كبير، بس أنا واثق انكم عارفين، إنتوا إيه عندي، عشان محبتكم دي، مكنتش هتبقى بالقوة دي إلا لو من جواكم متأكدين إني بحبكم وبتمنالكم الخير كأحد أفراد أسرتي، شكراً على كل كلامكم ودعمكم، ألف شكر يا أغلى الناس".









حفل تامر حسنى في ستاد القاهرة





يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيراً في استاد القاهرة الدولي وذلك يوم الجمعه الموافق 13 سبتمبر القادم.



تعاون تامر حسني مع وليد منصور.



يتعاون الفنان تامر حسني مع المنتج وليد منصور، للمرة الثالثة بعد فيلمي "تصبح على خير" و"البدلة"، ويتكتم المنتج وليد منصور عن الاعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم ولكنه أشار بان الفيلم سيكون من إخراج مخرجة كبيرة تكتمل فيها المواصفات العالمية، وأكد أن البطلة ستكون مفاجئه من العيار الثقيل وأن الفنان تامر حسني سيؤدى دوراً غير متوقع على الإطلاق وسيكون مفاجئه كبرى لجمهوره الكبير في جميع أنحاء العالم.



