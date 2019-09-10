وفاء عامر: طردت آيتن من البيت بسبب تمثليها هذا الدور (فيديو)
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
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قالت الفنانة وفاء عامر، إن بعض الجمهور انتقدوها بسبب السماح لآيتن بتمثيل دورها في مسلسل "أيوب" حيث كانت تلعب شخصية امرأة شريرة وزوجة "طماعة".
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc" تقديم إسعاد يونس "الناس فضلوا يقولولي ايه الدور اللي آيتن عملاه ده وإزاي تسمحي لها!".
وأضافت: "قولتلهم خلاص ومن كتر ما زودوها طردتها من البيت وقلت لهم هرجعها بعد رمضان".
وفاء عامر في الساحل
ومؤخرًا نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بوسي شلبي في الصورة برفقة الفنانة الفنانة وفاء عامر بالساحل الشمالي اثناء قضاء إجازتهم الصيفية.
وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة "الصيف احلى مع الغاليين" ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.
وفاء عامر تدعم فجر السعيد
بعد إصابتها بنزيف حاد دخلت على إثره العناية المركزة، دعمت النجمة وفاء عامر، الإعلامية فجر السعيد.
وشاركت عامر على صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة لفجر السعيد وعلقت عليها: "ربما يختلف معكى البعض ولكن لن أنسى حبك لمصر وجيشها وشعبها.. اللهم اشفيها وعافيها يا قادر يا قدير يا مقتدر يا حبيبى يا الله".
وكانت فجر السعيد قد دخلت غرفة العمليات فى مستشفى خاص فى الكويت وأجرت عملية باى باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولم تكتشف المستشفى التسريب إلا بعد يومين، وأدى التسريب إلى تسمم حاد فى الدم، أثرت على الوظائف الحيوية.
مشاركة وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي
شاركت النجمة وفاء عامر، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 فى مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر".
تعاون وفاء وآيتن في الطوفان
يذكر أن آيتن ووفاء قد تعاونا سويا فى مسلسل الطوفان، وهو من تأليف وائل حمدي، محمد رجاء، إخراج خيري بشارة، وبطولة:ماجد المصري، وفاء عامر، عبير صبري، فتحي عبد الوهاب، أحمد زاهر، روجينا، ايتن عامر.
ويشار إلى أن ايتن شاركت في الماراثون الرمضانى الماضى بثلاث مسلسلات وهما "ابن أصول"، "شقة فيصل"، "طلقة حظ"، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.
كما شاركت وفاء عامر فى مسلسل "حكايتي"، الذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد بدير، أحمد صلاح حسنى، إدوارد، جمال سليمان،ﺇﺧﺮاﺝأحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒمحمد عبدالمعطي.
وانتهت وفاء عامر من تصوير مسلسل "السر" منذ أكثر من عام، وهو ينتمى إلى نوعية الدراما المطولة ذات ال 60 حلقة وتعتمد أحداثه على التشويق والإثارة وهو بطولة وفاء عامر وريم البارودى ونضال الشافعى ومايا نصرى، سيناريو وحوار حسام عيسى وإخراج محمد حمدى، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.
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