موعد مباراة البرتغال وليتوانيا بث مباشر اليوم 1092019| مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا بث مباشر عبر beIN SPORTS

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "ستاديوم LEF"، لمشاهدة المواجهة المرتقبة بين المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم ومضيفه منتخب ليتوانيا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة السادسة من منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2020، ونعرض لكم موعد مباراة البرتغال وليتوانيا في السطور التالية لمتابعتها.

موعد مباراة البرتغال وليتوانيا اليوم

نقدم لكم موعد مباراة البرتغال وليتوانيا لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

حكم مباراة البرتغال وليتوانيا والقنوات الناقلة لها

يدير مباراة البرتغال وليتوانيا طاقم تحكيم هولندي بقيادة باس نيجويس، ويساعده كلاً من جوهان بيلدير، وديفي فرانسيس جوسنز، وسيتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق المميز حسن العيدروس.

هدف منتخبي البرتغال وليتوانيا من المباراة

يسعى المنتخب البرتغالي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لمواصلة مطاردة أوكرانيا المتصدر بـ13 نقطة، حيث يعول مدرب الفريق البرتغالي على قوة نجمه كرستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

بينما يتطلع منتخب ليتوانيا لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة كبيرة أمام الفارس الأبيض.



التشكيل المتوقع للبرتغال.. قبل مباراة البرتغال وليتوانيا



في حراسة المرمى : باترسيو

في الدفاع : كانسيلو، فونتي، دياز، جوريرو

في الوسط : سيلفا ، كارفاليو، فيرنانديز، نيفيز، فيلكس

في الهجوم : رونالدو.

بث مباشر لمباراة البرتغال وليتوانيا

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة البرتغال وليتوانيا، فور انطلاقها عبر قناة beIN SPORTS HD 1، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمباراة دون تقطيع عبر مشاهدة كورة لايف KORA LIVE.

آخر نتيجة جمعت بين منتخب البرتغال وليتوانيا

نجح المنتخب البرتغالي، في تحقيق الفوز في أخر مباراة جمعته بنظيره الليتواني،بنتيجة 4/1، ضمن إطار مباراة ودية بينهما.