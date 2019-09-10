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تعليقات الجمهور على أغنية نجوى كرم الجديدة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
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تعليقات الجمهور على أغنية نجوى كرم الجديدة
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طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أغنية "بعشق تفاصيلك" في 5 سبتمبر الجاري، حيث نجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 1,402,216 مشاهدة. 

والأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اغنية"بعشق تفاصيلك" بشكل حصري، عبر تطبيق "ديزر"، تمهيدا لطرح الفيديو كليب عقب ساعتين من الأن عبر جميع القنوات الفضائية.


تعليقات الجمهور

علق البعض على أغنية نجوى كرم الجديدة قائلًا: "دائما متألقة ياشمس الغنية العربية"، "العشق الهوس الحب نجوى كرم"، "عنجد ما في أحلى من صوتها".


نجوي كرم تشوق جمهورها

شوقت نجوي كرم، جمهورها قبل الإفصاح عن أي تفاصيل للفيديو كليب، بنشرها هاشتاج"نجوي كرم من كل لبنان" وذلك للدعاية والترويج عن أغنيتها الجديدة، مما جعل الجميع يتسائل عن غرض الهاشتاج ومعناه، ولكنها لم ترد علي أسئله متابعيها ومحبيها علي الفور، ثم أعلنت عن إستعدادها لطرح فيديو كليب جديد لأغنية"بعشق تفاصيلك" والذي يتم تصويره بعدة مناطق مختلفة في لبنان.


كواليس التصوير

وكانت قد دعت نجوي، جمهورها لملاقاتها في أماكن مفترقه بلبنان أثنا تصويرها للفيديو كليب، وسجلت مقاطع فيديو لهم أثنا إبداء أرائهم حول كواليس الفيديو كليب، وقد أشاد الجمهور بفكرة الكليب وأعربوا عن حبهم الشديد لكرم.


وشاركت نجوي كرم مؤخرا جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، إطلالة لها من آخر من برشلونة.


لاقت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وإنهالت تعليقات كثيرة وأبرزها: "المليكة -- قمر -- مشاء الله". 



"ملعون أبو العشق"


يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

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