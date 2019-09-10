مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. مواجهات نارية في تصفيات آسيا وأفريقيا المؤهلة للمونديال



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “إياب الدور الأول”

مالاوي x بوتسوانا، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.



إيسواتيني x جيبوتي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.



زيمبابوي x الصومال، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





موزمبيق x موريشيوس، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





أنجولا x جامبيا، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.



رواندا x سيشل، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.



توجو x جزر القمر، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.



السودان x تشاد، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.



مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020" الجولة السادسة

مولدوفا x تركيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.



فرنسا x أندورا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.



انجلترا x كوسوفو، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.



الجبل الأسود x التشيك، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.



لوكسمبورج x صربيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.



ألبانيا x أيسلندا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.



ليتوانيا x البرتغال، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.



مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “الجولة الثانية”

جزر المالديف x الصين، تقام المباراة في تمام الواحدة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة ظهرًا بتوقيت الإمارات.



كمبوديا x البحرين، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.



ميانمار x اليابان، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.



سنغافورة x فلسطين، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.



السعودية x اليمن، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.



هونج كونج x إيران، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.



ماليزيا x الإمارات، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.



تركمنستان x كوريا الجنوبية، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.



الكويت x أستراليا، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.



قطر x الهند، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.



مواعيد مباريات اليوم الودية

تونس x كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.



مصر أوليمبي x السعودية أوليمبي، تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.



المغرب x النيجر، تقام المباراة في تمام اتاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 10-9-2019، في إطار مباريات الإياب للدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومنافسات الجولة السادسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة "يورو 2020"، حيث يترقب العديد من مشجعي الكرة العالمية مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدتها.