اتتقادات لاذعة لمقدمة برامج دينية بعد مشاركتها في حملة دعائية
دعاء فاروق (17 أكتوبر1975-) إعلامية وصحفية مصرية، عملت في كل من قناة إقرأ الفضائية وشبكة تليفزيون الحياة، ولها مقالات في صحف ومجلات مختلفة.
مشوارها المهني
تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية - جامعة طنطا عملت كمضيفة أرضية للطيران الأجنبي في مطار القاهرة، ثم عملت بشركة "مالتي ناشيونال" أصبحت مسؤولة عن قسم المبيعات في الشركة.
انطلاقتها كانت من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب كمتدربة عام 1998، برفقة عدد من الزملاء منهم دعاء عامر وكريم كوجاك، وخلال فترة التدريب قررت الإدارة أن نقوم بتقديم مهرجان الأغنية الدولي الخامس على قناة ART الموسيقى، وكان المهرجان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من النجوم العرب بعد المهرجان قدمت أول برنامج في الشبكة وهو "ألو ART"، وهو عبارة عن برنامج صباحي كانت تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قدمت فيه فقرة الأخبار الخفيفة في رمضان.
دعا فاروق ودعاء عامر
شاركت مع زميلتها دعاء عامر في تقديم خيمة رمضانية كانت تقدمها الإعلامية ليليان إندراوس، المذيعة الرئيسية بالمحطة، ووقتها قرروا أن يقدموا كواليس فوازير "أبيض وأسود" التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي؛ في برنامج يحمل عنوان "عملوها إزاي"، وطلبت من إدارة المحطة وجود مذيعة ربط لتقديم هيفاء وهبي وأحمد السقا، ووقع الاختيار عليهاّ وعلى زميلتها وقدمت معها برنامجا بعنوان "خليك معنا"، والذي كان يعتبر أول برنامج شبابي يقدم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة
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