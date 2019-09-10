تعرف على عدد مشاهدات "أنا غير" لعمرو دياب (فيديو)

اقتربت أغنية المطرب عمرو دياب الجديدة "أنا غير" من تحقيق نحو مليوني ونصف المليون مشاهدة وذلك بعد طرح الأغنية في قناة الهضبة بيوتيوب في أغسطس الماضي.





وطرح الهضبة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي يحمل نفس الاسم.

"يوم تلات"

كما طرح الهضبة عمرو دياب، الفترة الأخيرة اغنية "يوم تلات" ضمن ألبومه الجديد وأثارت الاغنية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبها الشاعر تامر حسين.





حفل الهضبة بالساحل الشمالي





ومؤخرً أحيا الميجا ستار عمرو دياب، حفلا الغنائى الخاص بالساحل الشمالي الذي أقيم داخل قرية "غزالة" بحضور جماهيري ضخم.





حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على ترك أماكن الـ VIP المخصصة لهم والتفوا حول خشبة المسرح لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي لم تنقطع طوال الحفل منه السيناريست تامر حبيب وفرح كريمة المحامي الشهير أشرف عبد العزيز وخطيبها المهندس مصطفى أبوالنصر.





أغاني الهضبة داخل الحفل





قدم الهضبة عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي اشعلت آجواء ختام أقوى سهرات صيف 2019 بالساحل الشمالي منها "الليلة" ،"بحبه" ،"قمرين"، "ده لو اتساب"، "راجع"، "أجمل عيون"، "وياه"، "معاك قلبي"،"يتعلموا"،"العالم الله"،"نغمة الحرمان"،"أول يوم في البعد"، "راجعين"، "ايام وبنعيشها".





كما قدم "الليلادي"، "كان طيب،" مابلاش نتكلم في الماضي"، "ميال"، "شوقنا"،" خلينا لوحدينا" و"يتعلموا" .. بالاضافة الى أغنيتة الجديدة "يوم تلات" التي أشعلت المزيد من آجواء البهجة والاثارة خاصة لدي الفتيات.





أغنية "يوم تلات" نجحت فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم، حيث علق البعض: "الأغنيه دي لة اتعملت كليب هتبقي تحفة"، "محدش يقدر يتوقع عمرو دياب من ٣٠ سنة وكل يوم بيعمل جديد ودايمًا متجدد ومتألق ومواكب كل الأجيال"، " يا هضبة إيه الجمال ده كل أغانيه أحلى من التانية".





وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة على سبيل الدعاية لالبومه بعد «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و «أنا غير» وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.





يأتي ذلك في الوقت الذي أحيا فيه النجم الكبير عمرو دياب، حفلا كبيرا منذ أيام، في الميوزك أرينا بمدينه العلمين الجديدة، وأشعل "الهضبة" حماس جمهوره الذي احتشد بالآلاف لمتابعة حفله الأول في الساحل الشمالي هذا العام.





ونرصد هنا أبز اللقطات الهامة خلال حفله:





6- شهد الطريق الساحلي المؤدي الي الحفل زحاما كبيرا قبل ساعات من بدئه وسط إجراءات أمنية مشددة.





5- غنى "الهضبة" مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل الجمهور الذي طلب منه غناء مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "أنا غير" والمتوقع صدوره قريبًا.





4- افتتح عمرو الحفل بغناء أغنيه "بحبه" من ألبومه الجديد.





3- وعد "الهضبة" جمهوره بطرح أغنية جديدة يوم الثلاثاء المقبل متمنيا أن تنال إعجاب جمهوره.





2- قدم دياب فاصلا من أغنياته القديمة منها ميدلي يضم أغاني "نور العين والعالم الله ولو عشقاني"، بالإضافة إلى ميدلي يضم أغنيات "راجعين، وشوقنا ومتخافيش".





1- اختتم "الهضبة" الحفل وسط احتفال صاخب بالألعاب النارية.



