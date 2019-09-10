الفارق بين تايلاند و مصر .. وإزاي الفيوم يكون اختيار أفضل؟

اكثر حاجة بتميز تايلاند عالميا هي قدرتهم على استغلال اي حاجة عندهم علشان يضحكوا على السياح، الناس دي بتستغل كل حاجة في البلد علشان تاخد مقابل مادي عليها .. بتعرف تعمل من التراب الماظ.. بتعرف تستغل ابسط حاجة عندها وتصنع منها اسطورة.. وهو ده الفرق بينهم وبينا..





خلال شهر العسل بتاعي هناك كان من ضمن الرحلات البحرية عندهم، زيارة لكهف القرود جوه المياة ده غير بيت القرود اللي في رحلة الرافتينج .. مفروض هنروح نشوف القرود وهي بتتنطط روحنا الكهف مالقيناش غير قرد واحد بس جوه المياة .. بنسأل المسئول عن الرحلة فين القرود قالك جوه الكهف ومش هيخرجوا ومش هنعرف نخرجهم.. قعدنا هناك ٥ دقائق ومشينا.. ودي تعتبر رحلة بتدفع فيها فلوس، في النهاية انت مشوفتش حاجة..





القصة التانية كُنا مفروض بعد ما نخلص الرافتينج هنروح مكان مشهور فيه شالالات.. اسمه phang nga province روحنا لقينا الشلالات جافة مفيهاش مياه.. واستغربنا ساعتها قالولنا دلوقتي مش بتنزل مياه .. وهي كدة بتتفرجوا عليها وبتمشوا ١٠ دقائق واتحركنا على الفنادق..





حتى الرافتينج اللي هي من أبرز الرحلات عندهم بتركب من الفندق عربية تقريبا بتاخد ساعتين في الطريق لحد ما توصل مكان كدة فيه تجمع أفيال بالاضافة لبحيرة بتعمل فيها الرافتينج الفكرة ان البحيرة دي أقرب إلى مجاري.. مياه مش نضيفة بس هما عرفوا يستغلوها علشان يكسبوا فلوس من السياح ودي تقريبا رحلة بتكلف ٨٠٠ بات يعني ب ٤٠٠ جنيه، والمكان عموما مليان حشرات..









أول ما شوفت المناظر دي جه في بالي سؤال لية إحنا مش بنستغل الفيوم؟ لية مش مهتمين بيها؟ ممكن تضمها لرحلة من القاهرة مش هتاخد ساعة ونص في الطريق وتخلي السياح تروح تعمل الاكتيفيتي اللي موجودة هناك وترجع مع غروب الشمس زي ما كل الأنشطة في تايلاند بتحصل!





الفيوم أفضل من تايلاند؟





علشان هتستمتع برحلات السفارى بسيارات الدفع الرباعي اللي بتبدأ من وادى الحيتان مرورا بجبل المدورة، البحيرة السحرية، منطقة قصور العرب وصولا الى الصحراء البيضاء و الواحات ممكن تقعد في الصحراء وتعمل شاي وحفلات شوي، ورياضات زي التزحلق على الرمال اللي مش هتكون موجودة غير عندك وهتتميز بيها..





علشان هتستمتع بركوب الخيل العربى على شاطئ بحيرة قارون، وهتروح رحلات الصيد البري وصيد السمك، الاستمتاع بمشاهدة الخزفيين و اصحاب الحرف اليدوية وهتتعلم الحرف دي في قرية تونس، علشان هتشوف حيتان متحجرة في محمية وادي الحيتان، حاجة مستحيل تشوفها في أي مكان بالدنيا، يعني تخيل هتعمل رياضة وتتفرج على طبيعة شلالات وهضبة وسطها مياه، وهتاكل على الفحم، وهتعمل اكتيفيتي كثير جدا كل ده في يوم واحد، يوم مستحيل تنساه طول عمرك، يوم مستحيل تنفذه في تايلاند على مدار رحلتك كلها..



