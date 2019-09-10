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رسمياً.. سموحة يشكو لاعب الأهلي السابق للجبلاية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:18 ص
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رسمياً.. سموحة يشكو لاعب الأهلي السابق للجبلاية
الاهلي
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محمد الصو
 
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تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطابا رسميا من إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، للشكوى ضد محمد طلعت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، بعد فسخه التعاقد المبرم بينهما.

وتضمنت شكوى الفريق السكندري، أنه يطلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه من جانب اللاعب وناديه، قيمة الشرط الجزائي الموقع بين الطرفين، عقب فسخ التعاقد من جانب اللاعب والاستمرار بين صفوف ذئاب الجبل.

وكان طلعت، وقع عقدا مع سموحة خلال شهر يناير الماضي، لمدة ثلاثة مواسم، خلال المدة القانونية وقبل نهاية عقده مع المقاولون العرب، بستة أشهر وهي المدة التي يسمح خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للتوقيع بين اللاعب والنادي.

وأكد الفريق السكندري، على أن اللاعب حصل على مقدم تعاقده قبل أن يقرر الاستمرار بين صفوف ناديه، مفضلا عدم استكمال تعاقده، ولكن يتضمن عقده وجود شرط جزائي في حال فسخه قبل انتهاء مدته.

وكان فريق سموحة، أنهى معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية بقيادة حسام حسن المدير الفني، بعدما خاض عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا للموسم الجديد.

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