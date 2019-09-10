الأهلي يجهز للتعاقد مع صفقة مدوية في الانتقالات الصيفية

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتجهيز مفاجأة من العيار الثقيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، لجماهير القلعة الحمراء.





ويسعى الفريق للتعاقد مع مدافع سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لطلبات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وجاءت طلبات فايلر بناءًا على وجهة نظر فنية، بوجود ثغرة لدى مدافعي الأهلي تتسبب في سقوطهم في الأخطاء، إلى جانب الإصابات الكثيرة للاعبين في العديد من المراكز.





وتفكرالإدارة جديًا في حسم التعاقد مع مدافع سوبر في الانتقالات الحالية، وفي حالة تعثر الأمر سيتم حسم صفقة المدافع في انتقالات يناير.





ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يمر بحالة تخبط كبيرة على مستوى الأداء الفني، والسقوط في فخ النتائج السلبية، حيث تعرض الفريق لتوديع كأس مصر أمام بيراميدز مبكرًا أمام بيراميدز الأمر الذي قصم ظهر الأوروجواياني مارتن لاسارتي، ليرحل عن تدريب الفريق.