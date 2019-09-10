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تايلور سويفت تحيي حفل "مدينة الحبيب" بقاعة أوليمبيا الموسيقية بباريس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:12 ص
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تايلور سويفت تحيي حفل مدينة الحبيب بقاعة أوليمبيا الموسيقية بباريس
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تدفق جمهور المغنية العالمية تايلور سويفت على العاصمة الفرنسية باريس لحضور أحدث حفلاتها الغنائية.

ويحمل الحفل عنوان ”مدينة الحبيب“ (سيتي أوف لافر).

ولم تطرح تذاكر الحفل، وهو الحدث الوحيد الذي يروج لألبوم تيلور الجديد بعنوان ”حبيب“ (لافر)، للبيع لكن تم توزيعها ضمن مسابقات في جميع أنحاء العالم.

وجاء محبو تيلور، الذين فازوا بالتذاكر سواء من مسابقات على الإنترنت أو من خلال محطات الإذاعة أو شركات الموسيقى، من دول مثل اليابان والمكسيك ليشاهدوا سويفت وهي تحيي الحفل في قاعة أوليمبيا الموسيقية.

وحطم ألبوم سويفت الجديد الأرقام القياسية في الصين إذ تجاوزت المبيعات ومرات الاستماع والتحميل على الإنترنت المليون نسخة.

تايلور سويفت تخاف من التحرش

وعلى جانب آخر، كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت، في حوار لصحيفة الجارديان، أنها بعد حادث التحرش الذي تعرضت له عام 2013، قامت بتركيب كاميرات بظهرها في حفلاتها الغنائية لرصد أي محاولات للتحرش بها.

وأوضحت تايلور، في حديثها أن هذا الفعل سوف يمكنها من توثيق واثبات الوقائع من كافة الزوايا.


لجوائز قناة MTV

نقلت الصفحة الرسمية لجوائز لقناة MTV على موقع تويتر، فيديو من لحظة وصول النجمة تايلور سويفت  للسجادة الحمراء لحفل جوائز MTV VMA في دورته رقم 36.

وتحتضن قاعة Prudential Center فعاليات حفل جوائز الفيديو كليب الذي تنظمه سنويا قناة MTV، وقد اختير لتقديم حفل هذا العام فنان الستاند أب كوميدي Sebastian Maniscalco.

الأعلى أجرا في مجال الترفيه 

حلت الفنانة العالمية تيلور سويفت، في قائمة الأعلى أجرا في مجال الترفيه لكن بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان: نجمة تلفزيون الواقع التي أصبحت فيما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر ومغني الراب كاني وست.



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