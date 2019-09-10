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وزير الخارجية يصل القاهرة عائدًا من الخرطوم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:07 ص
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وزير الخارجية يصل القاهرة عائدًا من الخرطوم
سامح شكري
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وصل، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الاثنين، القاهرة، عائدا من الخرطوم، حيث التقى، أمس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، وتناول اللقاء آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وسُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.


وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل رسالة دعم للسودان من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، مُعرباً عن تقدير القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق. كما أكد شكري على حرص مصر على عودة السودان لدورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي، مُقدماً التهنئة على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية، وصدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير شُكري عن اهتمام مصر بدفع مسار التعاون مع السودان في كافة مجالات التنمية إلى آفاق أرحب، وعلى رأسها مجالات التعليم والصحة والربط الكهربائي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات وآمال شعبيّ وادي النيل في الرخاء والتنمية. كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مفاوضات سد النهضة.

 

واختتم حافظ بأن رئيس المجلس السيادي السوداني طلب خلال اللقاء نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مُعرباً عن تقديره الكبير لدور مصر الداعم للسودان خلال المرحلة الأخيرة، وبما أسهم في تجاوز صعوبات تلك المرحلة، حيث أكد على تطلُع السودان لمواصلة تدعيم العلاقات الراسخة والإستراتيجية مع مصر.

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