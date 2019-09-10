تيلر "رامبو" يقترب من 5 ملايين مشاهدة

نجح الإعلان التشويقي لفيلم "رامبو" أكثر من 4,989,629 مشاهدة حتى الآن، وذلك منذ طرحه للمشاهدة في 29 أغسطس الماضي.

كانت الشركة المنتجة للسلسلة الأسطورية "رامبو" كشفت المقطع الترويجي للجزء القادم والأخير، والذي يحمل اسم Rambo:Last Blood، من بطولة النجم العالمي، سيلفستر ستالون.

موعد عرض الفيلم

وأضافت شركة Lionsgate Films أن الفيلم سيدخل صالات العرض بتاريخ 20 سبتمبر القادم، في حين تظهر عائلة البطل رامبو لأول مرة ضمن هذا الجزء.





وتدور أحداث الأجزاء الأولى من الفيلم حول مقاتل سابق في فيتنام، اسمه جون رامبو، يعيش في تايلاند في منطقة حدودية بالقرب من بورما. ومع اندلاع الحرب الأهلية هناك، يتوجب على رامبو إنقاذ فريق مغامر دخل بورما لإنقاذ حياة الأبرياء فيها.





كان النجم العالمي سيلفستر ستالون، أعلن الانتهاء من تصوير الجزء الخامس والأخير من فيلم "Rambo 5: Last Blood" والمقرر طرحه العام المقبل بصالات السينما.





ونشر ستالون، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "لقد كانت رحلة طويلة للغاية، شكرًا لكم على دعمكم".





أحداث الفيلم

أحداث الفيلم الجديد سيكون استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء فى مزرعة بالأريزونا، والتَّمتع بحياةٍ طبيعية تتسم بنمط المزارع المسالم، لذلك من الغريب رؤيته بلباس رعاة البقر مما يعطينا فكرة أن مسار حياته تغير وهناك الكثير من الأحداث المشوقة.





يُشار إلى أن أول أجزاء سلسلة رامبو صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood"، واستطاعت السلسلة أن تحقق نحو 164 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.





وأعلن ستالون عن موعد طرح النسخة الخامسة والأخيرة من سلسلة أفلام بطل الحرب الأمريكي الشهير رامبو.





وعبر منشور له على صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، أعلن ستالون عن أنه قد حدد يوم 20 سبتمبر من عام 2019 الجاري لطرح النسخة الخامسة والأخيرة من الفيلم.





وكان قد ظهر ستالون للمرة الأولى في شخصية رامبو في عام 1982، حين قدم أول جزء للسينما باسم "فيرست بلض"، وحققت نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.





وتدور أحداث الجزء الخامس والمرتقب من هذه السلسلة حول تعرض رامبو لمجموعة من مهربي المخدرات على الحدود الأمريكية المكسيكية.



