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الليلة.. جمهور مصطفى حجاج على موعد مع طرحه أغنية جديدة له

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:57 ص
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الليلة.. جمهور مصطفى حجاج على موعد مع طرحه أغنية جديدة له
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يترقب جمهور المطرب مصطفى حجاج الليلة، طرح الفنان أغنية رابعة من ألبومه الجديد "هتزهزه". 
 
ومن المنتظر الألبوم كاملا بالأسواق وعلى موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الفترة القادمة.

وطرح حجاج حتى الآن أغنيات "جرح بعد جرح" و"آه يا حنان" و"هتزهزه" حتى الآن ضمن ألبومه الجديد.


حفل حجاج بنادي حلوان

ومؤخرًا أحيا حجاج، حفلًا غنائًيا بنادي حلوان العام، ليبدأ فقرته الغنائية بالحفلة وسط شهد حضور جماهيري كبير.

ووجه مصطفة، التحية إلي جميع الحاضرين، وقدم مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد
 
وقدم مصطفى حجاج خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش".

حجاج يتهرب من الإعلاميين 

امتنع الفنان الشعبي مصطفى حجاج، من التسجيل مع عدد من القنوات الفضائية المكلفة بتغطية حفله، مساء أمس الجمعة، في نادي حلوان العام، مما تسبب في حالة تذمر كبيرة من جانب المراسلين الإعلاميين الذي تعامل معهم "بلا مبالاة"، دون أن يوجه لهم حتى الإعتذار.

وجعل "حجاج" الجاردّات الذي دخل بصحبتهّم يمنعون الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب منه حتى يصل للمسرح، متعاملاً معهم بتجاهل وكبرياء وغرور ملحوظ لم يكن عليه من قبل، قائلاً :"هسجّل معاكم بعد الحفلة".

وبالفعل انتظر الصحفيين والإعلاميين حتى انتهاء فقرته الغنائية، ولكن "حجاج" لم يَفّي بوعده معهم، وهرب مسرعًا بصحبة الجاردّات دون احترام لرجال الصحافة والإعلام الذين كانوا في انتظاره.

مصطفى حجاج يقدم ثاني فقرات الحفل

مصطفى حجاج قدم ثاني فقرات الحفل، وقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، والتي أشعلت الأجواء من رقص وبهجة بين الأعضاء، وألتف العديد من الأعضاء حوله لإلتقاط الصور السيلفي معه.

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