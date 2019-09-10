الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة.. وتؤكد: الرطوبة لن تنخفض مرة واحدة

نفى الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن أن البلاد ستتعرض لموجة من السيول والأمطار خلال شهر سبتمبر، معقبًا أن من يكتب مثل تلك الأمور غير متخصص ولا يفهم في الأرصاد.





وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أمس الإثنين، إن هناك تحسن في حالة الطقس خاصة بعد تعرضنا لارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة الماضيين.





وأشار إلى أن حالة التحسن طالت جنوب البلاد، حيث تسجل درجة الحرارة على أسوان 39 درجة، بعد أن كانت تتخطى الحرارة الـ 40 درجة، ولفت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة تتراوح طوال الأسبوع ما بين 33 و34 درجة، منوهًا بأننا سنشعر اليوم بتحسن درجات الحرارة بشكل أكبر نظرًا لوجود نشاط في الرياح أدى إلى تشتيت الشبورة المائية.





وأضاف "عبد العال"، أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة ولكن قياسا بشهر أغسطس سنجد أنها اانخفضت بنحو 15%، وهو ما يعد تحسن، حيث لن تنخفض نسبة الرطوبة مرة واحدة.





وتابع "عبد العال"، أن الطقس طوال هذا الأسبوع يعد طقس مثالي، ودرجات الحرارة حول المعدل عى كافة المحافظات، ولا توجد أاي ظواهر جوية تؤثر على حالاة الطقس سوى اليوم فهناك نشاط للرياح على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، وسيناء، ولكن نشاط الارياح سيستمر طوال الأسبوع على سيناء وهو أمر طبيعي نتيجة طبيعة المنطقة.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 29

السلوم 23 30

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 17 32

نويبع 26 34

طابا 25 32

كاترين 16 30

الطور 27 32

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 25 35

قنا 25 37

الأقصر 26 38

أسوان 26 38

أبوسمبل 25 37

الوادي الجديد 26 37

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34



