بني سويف اليوم.. فلاح يقتل زوجته.. والتحقيق مع مديري 7 مدارس وتوزيع 5 الأف زي مدرسي

شهت محافظة بني سويف، أمس الاثنين، على مدار 24ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم "الفجر" عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:









أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأثنين، عن مشاركة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، في تسليم احتياجات 5 ألاف أسرة من الزي المدرسي "مجانا" قبل بداية العام الدراسي، في إطار مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وصرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، بأنه تم استلام جهاز سونار لفحص أمراض قاع العين وأمراض العصب البصري بمستشفى الرمد، مشيدًا بالاستجابة السريعة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتواصله معها بشأن توفير الجهاز، الذي يمثل دعمًا نوعيا للمستشفى ونظرًا للحاجة الضرورية له، وذلك يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء المحافظة.









وشّدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.









أعلنت جامعة بني سويف، عن إنطلاق حملة توعوية عن أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية على مستوي الكليات، تحت أشراف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالجامعة،وبالتعاون مع الشركات العاملة في مجال اجهزة الإطفاء.









أحال محمد رمضان عبد المقصود، مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف 7 مدارس بمجلس قرية الفنت للتحقيق بسبب الإهمال وعدم استعدادهم للعام الدراسي بصورة جيدة، وسوء حالة الفناء وعلم مصر المرفوع علي هذه المدارس "قديم ومتهالك".









تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي، التي تم انشاؤها عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002 ولم تعمل المستشفى سوى عام واحد كإستقبال وتوقفت بعدها عن العمل لمدة تجاوزت عن 15 عامًا.









لقيت ربة منزل مصرعها، بعد قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية نجلهما.







