الحبة القاتلة.. "أقرص الغلال" أسرع وارخص وسيلة لانتحارالشباب والفتايات بالمحافظات

الحبة القاتلة.. "أقرص الغلال" وسيلة أسرع وارخص وسيلة لإنتحارالشباب والفتايات بالمحافظات





برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتقنين ترويجه..





تاجر مبيدات: مُصرح بها وفى متناول الجميع رغم خطورتها



