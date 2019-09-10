موعد مباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 

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تنطلق مباراة الإمارات وماليزيا في الجولة الأولى من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، وكذلك بطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي تقام في الصين، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، ويأمل المنتخب الإماراتي في أن يبدأ مشواره في التصفيات بتحقيق نتيجة إيجابية مع منافس قوي مثل المنتخب الماليزي.





يذكر أن القرعة قد أوقعت منتخب الإمارات في المجموعة السابعة من تصفيات قارة آسيا للمونديال، وذلك بجانب ماليزيا وفيتنام، تايلاند، إندونيسيا.



موعد مباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم



تبدأ مباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثانية و45 دقيقة القاهرة، وذلك على أرضية ملعب بوكيت خليل، في إطار مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.



وبحسب ما أشار إليه مدرب المنتخب الإماراتي، الهولندي القدير فان مارفيك، فإن الأبيض سوف يحاول جاهدًا أن يحقق فوز أول له في التصفيات على حساب ماليزيا، حيث من المؤكد بأن يكون هذا الفوز مؤثر للغاية في مشوار المنتخب من أجل تحقيق حلم الملايين من الشعب الإماراتي في الصعود إلى كل العالم.



القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم



قالت تقارير إعلامية، بأن مباراة الإمارات وماليزيا، ستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، والتي ستقوم بتوفير إستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في دولة الإمارات لمتابعة أحداث مباراة الإمارات وماليزيا في الجولة الأولى من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك كأس أمم آسيا الصين 2023.