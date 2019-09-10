"ما بقاش سر" تحقق ملايين المشاهدات!

حققت أغنية "ما بقاش سر" للمطربة أصالة نجاحًا منذ إطلاقها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومنذ طرحها استطاعت الأغنية جذب عدد ضخم من المشاهدات مقارنة بباقي أغاني الألبوم.

وتقول كلمات الأغنية:

مبقاش سر

اختياراتي تمللي تندم

وما بوصلش لحاجة تسر

مبقاش سر

كل ما احاول يوم اتقدم

برجع تاني محلك سر

قلبي تاعبني بحكم العادة

والأيام عمالة تمر

دايما يشرب قهوته سادة

ويرجع يشكي الطعم المر

دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها

ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها

واما اقوله يا قلبي أرحمني يقول لي انا حر

حر فى نفسك فيا أنا لأ

أنا أنسانة وليا الحق

اني اعيش العمر سعيدة انت زعلت

طب خليني اعيشلي يومين مش لازم عمر

ألبوم أصالة









كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.









أغاني الألبوم





ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".





وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.





أغنية "جدا جدا"





كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة حققت مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.





وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".





وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".





الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم.