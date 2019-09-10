سامح حسين يحتل المركز الثاني بـ Trending يوتيوب.. والسبب!

حققت حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" التي استضافت خلالها الإعلامية الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ في المركز الثاني بقائمة Trending يوتيوب أكثر من 396,794 مشاهدة.





وتحدث سامح حسين عن كواليس مسرحية المتفائل والذي تشاركه بطولتها سهر الصايغ، كما حكى عن العديد من المواقف الكوميدية التي حدثت له.







وفي سياق مشابه قالت الفنانة سهر الصايغ، بطلة العرض المسرحي "المتفائل" خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، إنها سعيدة جدًا بهذه التجربة الفريدة على مسرح عملاق كالمسرح القومي الذى وقف عليه عملاقة ورواد المسرح .