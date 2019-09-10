موعد مباراة فرنسا وأندورا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار محبي وجماهير الديوك الفرنسية، نحو ملعب دي فرانس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث موعد مباراة فرنسا وأندورا في الجولة السادسة من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة، يورو 2020"، حيث يلعب الفريق ضمن المجموعة السابعة والتي تضم كلًا من فرنسا وألبانيا وأندورا وتركيا وإيسلندا.



ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى تحقيق الفوز في لقاء أندورا من أجل الإستمرار في صدارة المجموعة السابعة والأقتراب أكثر وأكثر من الصعود المبكر إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا المقبلة.



موعد مباراة فرنسا وأندورا في تصفيات يورو 2020



وبالحديث عن موعد مباراة فرنسا وأندورا في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا، فإن المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة و21:45 بتوقيت مكة المكرمة و18:45 بتوقيت جرينتش، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجاري



ويذكر بأن منتخب فرنسا هو متصدر المجموعة السابعة ويملك الفرص الأكبر للتاهلي إلى يورو 2020، حيث فاز في أربع مباريات سابقة، وتعرض للخسارة في مباراة وحيدة كانت أمام تركيا، ليجمع الفريق الفرنسي 12 نقطة، ويصبح بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني منتخب تركيا والذي يمك 12 نقطة أيضًا.



القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأندورا في تصفيات اليورو



بحسب جدول بث مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي تملك حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا، يورو 2020، فإن مباراة فرنسا وأندورا سوف تكون مذاعة عبر قناة beIN sports HD 2



يذكر أن فرنسا كانت قد حققت فوز مهم على حساب منتخب ألبانيا في مباراة الجولة الخامسة، وذلك برباعية مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف الديوك فيها، كينجسيلي كومان في الدقيقة 8 و68 وأوليفيه جيرو في الدقيقة 37 وجوناثان إيكوني في الدقيقة 85.