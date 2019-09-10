بأوامر من ميسي.. برشلونة يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل

Advertisements

قالت صحيف إسبانية، بأن نادي برشلونة قد يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما طلب النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من إدارة فريقه بضرورة التحرك لتدعيم صفوف الفريق في حالة ما إذا كان النادي يريد المنافسة بقوة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وذكرت صحيفة، دون بالون، الإسبانية، بأن ميسي قد تحدث مع إدارة الفريق، وأخبرهم بضرورة أن يقوم الفريق بتدعيمات قوية في ميركاتو الشتاء المقبل، وحتى مع وصول أسماء مثل أنطوان جريزمان وجونيور فيربو وفرينكي دي يونج، فلازال ليونيل ميسي غير راضي عن الشكل الحالي للفريق، ويريد المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة.



وأشارت الصحف الإسبانية، إلى كون إدارة برشلونة قد تعهدت لنجم الفريق، ليونيل ميسي، بأنها ستدخل إلى سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، بالفعل وسوف يحاول الفريق الحصول على بعض الأسماء، خاصة في خط الدفاع، وذلك بسبب وجود نقص كبير لدى الفريق في هذا المركز على وجه التحديد، حيث يعاني برشلونة من إصابات أومتيتي المتكررة، وكذلك كبر سن جيرار بيكيه، الذي قد يجعله غير قادر على المشاركة في كل المباريات رفقة الفريق في هذا الموسم.



يذكر أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قد تحدث في مؤتمر صحفي وإعلامي أذيع عبر قناة النادي، وأكد أن الفريق لن يكون قادر على جلب أسماء كبيرة مثل نيمار دا سيلفا في الميركاتو الشتوي القادم، ولكن قد تحدث بعض الصفقات في حالة كان هناك فرصة لحدوث ذلك.