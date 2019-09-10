نجمة شهيرة تصدم جمهورها بحقيقة ميولها الجنسية!
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:46 ص
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كشفت النجمة العالمية ريتا أورا، حقيقة ميولها الجنسية، حيث أوضحت أنها من ذوي السيولة الجنسية، أي إنها تواعد الرجال والنساء.
وعبرت، أورا عن امتعاضها من الشائعات التي تلاحقها في مواعدة كل شاب تلتقط معه الصور، تمامًا كما حصل مع المغني الوسيم الشاب ليام باين، إذ أكدت حينها بأنهما مجرد أصدقاء لا أكثر.
ثنائية الجنس
الحب في حياة ريتا أورا
وأضافت خلال مقابلة حصرية مؤخرًا مع مجلة "Daily Star Online"، "وعندما يتعلق الأمر بإيجاد الحب، لا ترى وجه من تواعده ولا جنسه، فهي تهتم للشخص فقط وليس للمظهر".
وعبرت، أورا عن امتعاضها من الشائعات التي تلاحقها في مواعدة كل شاب تلتقط معه الصور، تمامًا كما حصل مع المغني الوسيم الشاب ليام باين، إذ أكدت حينها بأنهما مجرد أصدقاء لا أكثر.
ثنائية الجنس
يذكر أن أورا أطلقت "Girls" في شهر مايو الماضي، وكشفت من خلالها للمرة الأولى بأنها ثنائية الجنس، أي إنها تواعد الرجال والنساء.
نبذة عن أورا
ريتا ساهاتسيو أورا (بالإنجليزية: Rita Sahatçiu Ora) المعروف بـ(ريتا أورا) (ولدت في 26 نوفمبر 1990، بريشتينا، جمهورية كوسوفو)، مغنية وكاتبة أغاني وممثلة بريطانية.
في مايو عام 2012، صدرت ريتا أورا أغنيتها الأولى المنفردة "آر.آي.بي" من ألبومها الأول أورا، الذي وصل إلى المركز الأول على الرسم البياني للمملكة المتحدة.
جوائز جوائز بريت
تم ترشيحها لثلاث جوائز في حفل جوائز بريت في عام 2013 [3]. وفي مجال التمثيل، أدت في عام 2015 في الفيلم الدرامي الرومنسي خمسين ظل من جراي بدور "ميا غراي"
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