نجمة شهيرة تصدم جمهورها بحقيقة ميولها الجنسية!









الحب في حياة ريتا أورا





وأضافت خلال مقابلة حصرية مؤخرًا مع مجلة "Daily Star Online"، "و عندما يتعلق الأمر بإيجاد الحب، لا ترى وجه من تواعده ولا جنسه، فهي تهتم للشخص فقط وليس للمظهر".



وعبرت ، أورا عن امتعاضها من الشائعات التي تلاحقها في مواعدة كل شاب تلتقط معه الصور، تمامًا كما حصل مع المغني الوسيم الشاب ليام باين، إذ أكدت حينها بأنهما مجرد أصدقاء لا أكثر.



ثنائية الجنس



يذكر أن أورا أطلقت "Girls" في شهر مايو الماضي، وكشفت من خلالها للمرة الأولى بأنها ثنائية الجنس، أي إنها تواعد الرجال والنساء.



