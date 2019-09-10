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عدلي القيعي يطالب بمعاقبة نجم الزمالك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:35 ص
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عدلي القيعي يطالب بمعاقبة نجم الزمالك
القيعي
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الفجر الرياضي
 
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استنكر المهندس عدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، ما فعله  محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعد احتفاله أمس مع جماهير الفريق خلال مباراة الفريق في نهائي الكأس بالأمس وتتويج الأبيض باللقب.

وقال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة النادي الأهلي: "يجب معاقبة لاعب الزمالك بعد الاحتفال على إساءة الأهلي خلال مباراة نهائي كأس مصر".

وواصل: "اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قال إنه سيكيل بمكيال واحد فقط ولن يكيل بمكيالين".

وأضاف: "وذكر أنه سيكون هناك نظام وانضباط ولوائح جديدة ستسير على الكل".

وأتم: "لابد أن يعاقب شيكابالا".

وتداول البعض مقاطع فيديو ظهر فيها شيكابالا وجماهير الزمالك خلال احتفالهم بلقب كأس مصر، حيث ردد الجمهور بعض الألفاظ الخارجة.

يذكر أن الزمالك حقق لقب كأس مصر بالأمس على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة أحزها يوسف |أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.
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