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فلورنتينو بيريز يوجه رسالة قوية إلى جماهير ريال مدريد حول العالم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:35 ص
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فلورنتينو بيريز يوجه رسالة قوية إلى جماهير ريال مدريد حول العالم
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محمد علي
 
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قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بأنه يود توجيه رسالة إلى كل جماهير نادي ريال مدريد حول العالم، وذلك لكونه يعرف جيدً مدى غضب الجماهير من الأداء الذي ظل به الفريق في الموسم الماضي، وجعل ريال مدريد يخرج من الموسم، صفر اليدين، دون الحصول على أي بطولة.

وأشار رئيس نادي ريال مدريد، بأن السبب في حدوث ذلك داخل النادي الملكي، هو ما أسماه بـ "فقدان الشدة والجوع" للبطولات، مشددًا على كونه قد أتفق مع مدرب الفريق الفرنسي، زين الدين زيدان، من أجل إعادة النادي من جديد إلى مساره الصحيح.

وعلق رئيس النادي الملكي،بيريز، على ما يحدث في ريال مدريد في الفترة الأخيرة، وقال: "أعتقد بأن سبب حدوث ذلك داخل نادينا، هو فقدان الجميع للجوع والشدة لتحقيق البطولات، لا نريد أن يتكرر ذلك، أعهد الجماهير في كل مكان، أن ريال مدريد سيعود أفضل وأقوى في الفترة المقبلة"

يذكر أن ريال مدريد كان قد بدأ هذا الموسم بشكل غير جيد على الإطلاق، حيث جمع النادي الملكي 5 نقاط بعد مرور 3 جولات من بداية البطولة الإسبانية، وهذا بعدما حقق فوز وحيد وتعادلين، جعلوه في المركز الخامس برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثامن، وبفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة نادي إتليتكو مدريد، وهو الأمر الذي جعل جماهير ريال مدريد تخشى أن يفقد فريقها فرصه في المنافسة على بطولة الدوري الإسباني مبكرًا 
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