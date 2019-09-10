7 ملايين مشاهدة لـ"جابوا سيرته" بعد طرحها بـ 14 يوما





حققت أغنية "جابوا سيرته" للمطربة أصالة نصري 7 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من طرحها بيوتيوب،





وتقول كلمات الأغنية:





ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..





ﻗﻠت ﯾﻣﻛن اﺣن ﺗﺎﻧﻰ و ﯾﻣﻛن ارﺟﻊ ..





واﻟﻛﻼم ﺟﺎب ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺟﺄة ﺑدأت ارﻛز





ﻗﺎﻟوا ﻋﺎﯾش ﻋﺎدى ﻗﺎﻟوا ﻛﻼم ﯾﻧرﻓز





ﺳﻣﻌت ﻋﻧﮫ ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺎرﯾت ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ





ﺑﯾﻘوﻟوا ﻗﺎﺑل واﺣدة ﺑﻌدي و ﺣﺑﮭﺎ





ﺣﺎوﻟت أَﺗﱢوه ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻗد ﻣﺎ أﻗدر.





ﻣش ﻋﺎﯾزة أﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔﻋﻧﮫ وﻋﻧﮭﺎ





ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم





وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..





وأﺧﺎف ﻻ ﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ





ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ





ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..





ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..





وﻗﻔت ﺣﯾﺎﺗﻰ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﺣظﺔ دﯾﮫ





وﻛﺄﻧﻰ ﺗﺎﯾﮭﮫ ودﻧﯾﺗﻰ ﺑﺗﻠف ﺑﯾﺎ ..





ﻣن ارﺗﺑﺎﻛﻰ و ﺣزﻧﻰ ﻛﻧت ﺑدارى وﺷﻲ





ﻗﻠت اﻋذروﻧﻰ اﻧﺎ ﻻزم اﺧد ﺑﻌﺿﻰ و أﻣﺷﻰ





و ھﻰ دى اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻠﻰ ﻗﻠﺗﮭﺎ





و ﺳﻣﻌت ﺻوت ﺑﯾﻘول ﺳﯾﺑوھﺎ ﻟوﺣدھﺎ





وﺗﻌدي ﻛل اﻟذﻛرﯾﺎت ﻗدام ﻋﻧﯾﺎ





ﻣﻌﻘول ﺧﻼص ﻛل اﻟﻠﻰ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎ اﻧﺗﮭﻰ ..





ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم





وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..





وأﺧﺎف ﻻﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ





ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..





ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ و ﻏﻠطﺗﻰ أﻧﻰ ﻓﺿﻠت اﺳﻣﻊ ...





ألبوم أصالة





كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.





أغاني الألبوم





ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".





وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.





كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة حققت مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.





وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".





وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".





الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم.



