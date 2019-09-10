إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بملوي بالمنيا (أسماء)

أصيب 6 أشخاص من بينهم طفلة إثر انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الزراعي المار علي مركز ملوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.





تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، يفيد بتلقيه بلاغا مستشفي ملوي العام، يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الزراعي المار علي قرية المعصرة أمام مدخل الشيخ حسين متجه الي قرية خزام الشرقيةاسفرت عن وجود مصابين.





وبإنتقال قوات الأمن تبين أصابة كلا من: جاد محمود جاد 57 عاما، مدرس مقيم بقرية كفر خزام الشرقية، وأحمد جندي حسن، 51 عاما، فلاح، وأمل عمر محمود جاد 22 عاما طالبة "حالة خطيرة"، ومي محمد عبد الرزاق 15 عاما، ونادية كمال علي 10 سنوات، وهنية رشاد محمد عبد الجليل، 17 طالبة شيخ حسين.





تم نقل جميع المصابين الي مستشفي ملوي العام، وتحرر محضر بالحادث.





كما شهدت المحافظة إصابة 5 أشخاص،، إثر تعرضهم لحادثين منفصلين علي الطريق الزراعي المار علي محافظة المنيا، من بينهم 3 أشخاص تعرضوا لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، كما أصيب إثنين آخرين بعدما تعرضوا لحادث دهس، تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام والجامعي، وإزالة أثار الحادث لتسيير حركة المرور.





تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية أسفرت عن إصابة كلا من:- ماجد قاصد فرج، 30 عاما، عامل، مقيم بقرية الحوصلية، مصاب بتهشم بالرأس وجروح بالصدر وكسور بالضلوع ونزيف في أنحاء الجسد، تم نقله الي مستشفي المنيا الجامعي لخطورة حالتة ومحمد رمضان محمد، 40 عاما، سائق، مقيم بمركز ملوي، مصاب بأشتباة ما بعد الارتجاج، وأمين جرجس فرج، 38 عاما، مقيم بقرية الحوصلية.





وعلي جانب آخر أصيب كلا من:_ عائشه محمد عبد الرحمن، 55 عاما، مقيمة بني محمد شعراوي مصابة بحالة إغماء تام ونزيف في المخ، ومحمد أحمد محمد، 52 عاما، مزارع، إثر تعرضهم لحادث دهس علي الطريق الزراعي، المار علي قرية ابيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص، جنوبي المنيا





تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت نيابة المنيا التحقيق.



