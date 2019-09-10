"أبرزهم ميسي".. برشلونة يستعيد 3 مصابين في مباراة فالنسيا

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قالت صحف كتالونية صباح اليوم، أن نادي برشلونة سوف يستعيد عدد كبير من لاعبيه المصابين، خلال مباراة الأسبوع المقبل، أمام فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.



يذكر أن برشلونة كان قد جمع 4 نقاط فقط خلال مباريات الجولات الثلاثة الماضية في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعدما خسر الفريق في المباراة الأولى أمام نادي إتليتك بلباو، وعاد وفاز في المباراة الثانية أمام ريال بيتيس، قبل أن يتعرض الفريق لخيبة أمل قوية، ويتعادل في المباراة الثالثة أمام أوساسونا، ليصبح برشلونة في المركز الثامن في الليجا، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع ريال مدريد برصيد 5 نقاط، وبفارق 5 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة ناد إتليكو مدريد.



وفي هذا الصدد، قالت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة قد تلقى أخبار سارة صباح اليوم، وهذا بعدما تم الإعلان عن إمكانية مشاركة الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز رفقة الفريق الكتالوني في مباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من الليجا، وستكون تلك هي المباراة الأول لنجمي برشلونة مع الفريق هذا الموسم، حيث يغيب الثنائي عن البلوجرانا منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.



وبالإضافة إلى ذلك، سيكون المدافع الفرنسي، صامويل أومتيتي، متواجد رفقة الفريق في مباراة فالنسيا، وهذا بعدما تأكد الجهاز الطبي في برشلونة، أن إصابة اللاعب والتي تعرض لها رفقة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، هي عبارة عن كدمة بسيطة فقط، ولن تمنعه من المشاركة مع الفريق في الأيام المقبلة.