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بشرى سارة لجماهير ريال مدريد بشأن إيدين هازارد 

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
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بشرى سارة لجماهير ريال مدريد بشأن إيدين هازارد 
هازارد
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محمد علي
 
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قالت صحف إسبانية صباح اليوم، بأن إيدين هازارد قد يسجل مشاركته الأولى مع ناديه الجديد، ريال مدريد، في بطولة الدوري الإسباني، خلال مباراة ليفانتي المقبلة، وهذا في الوقت الذي أكد فيه بعض مسؤولي ريال مدريد، بأن البلجيكي الدولي قد دخل في أخر مراحل البرنامج التأهيلي قبل أن يعود للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

وذكر صحفي يدعى ميلشور رويز (كادينا كوبي)، بأن هازارد قد شارك بالفعل في بعض الحصص التدريبية مع الفريق الملكي في الأونة الأخيرة، خاصة في ظل عدم إستدعاءه من قبل مدربه في منتخب بلجيكا لفترة التوقف الدولي، وهو ما جعل ريال مدريد يرى أنه من الممكن بأن يكون هازار متواجد في مباراة ليفانتي القادمة.

وبحسب أحاديث من قبل مصادر مسؤولة في ريال مدريد للصحف الإسبانية، فمن المتوقع بأن يتواجد إيدين هازارد على الأقل على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد وليفانتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

يذكر أن ريال مدريد كان قد بدأ الموسم بشكل غير جيد على الإطلاق، حيث جمع فريق زين الدين زيدان نحو 5 نقاط فقط من أصل 3 مباريات، بعد فوز واحد وتعادلين، جاءت نادي ريال مدريد يأتي في المركز الخامس في ترتيب الدوري هذا الموسم، وبفارق وصل لنحو 4 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة نادي إتليتكو مدريد، وهو الأمر الذي لم يعجب جماهير ريال مدريد، التي طلبت زيدان بضرورة تصليح الأحوال في أقرب وقت ممكن.

ويأمل زين الدين زيدان بأن يساعده إيدين هازارد في تحقيق هذا الأمر عندما يعود للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
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