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هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
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هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!
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تعقد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حاليا التحضيرات الخاصة لفيلم الأكش الجديد الذي تلعب بطولته "عقد الخواجة".



هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!

فريق عمل الفيلم

"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.

هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!


أماكن تصوير الفيلم

هذا ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جار الاستقرار عليها.


هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!

ابنة هيفاء وهبي

قررت زينب فيّاض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تسلك درب الشهرة من باب الإعلانات.

ونشرت مؤخرًا على صفحتها في موقع إنستجرام، التي يبلغ عدد متابعيها حوالي 270 ألفًا، صورًا لها بإطلالة عروس حملت توقيع المصممة الكويتية، نورا العبدالله، كما نفّذت ماكياجها خبيرة التجميل الكويتية ليلى جعفر، وقد برز في هذه الصور الشبه الكبير الذي يجمع بين زينب ووالدتها هيفا.
هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!

أين تعيش ابنة هيفاء وهبي؟

تعيش زينب ربة منزل مع زوجها وابنتيها في الكويت، وتنشر في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعائلتها الصغيرة، فهل قررت مؤخرًا أن تتحوّل إلى "فاشينيستا"، وأن تكون بداياتها في مجال الإعلانات كما كانت بدايات والدتها هيفا قبل أن تحترف الغناء والتمثيل.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تُعتبر إحدى أهم مشاهير الوطن العربي التي وصلت شهرتها إلى العالم أجمع، ولطالما كانت من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها التي لفتت الأنظار إليها في جميع إطلالاتها المميزة والأنيقة.


هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!

بداية مشوار هيفاء السينمائي

يذكر أن هيفاء وهبي بدأت مشوارها مع السينما في فيلم ”دكان شحاتة“، وقدمت بعده عام 2014 فيلم ”حلاوة روح“ الذي أثار جدلًا واسعًا قبل صدور قرار وقف عرضه.


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