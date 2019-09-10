هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!





تعيش زينب ربة منزل مع زوجها وابنتيها في الكويت، وتنشر في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعائلتها الصغيرة، فهل قررت مؤخرًا أن تتحوّل إلى "فاشينيستا"، وأن تكون بداياتها في مجال الإعلانات كما كانت بدايات والدتها هيفا قبل أن تحترف الغناء والتمثيل.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تُعتبر إحدى أهم مشاهير الوطن العربي التي وصلت شهرتها إلى العالم أجمع، ولطالما كانت من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها التي لفتت الأنظار إليها في جميع إطلالاتها المميزة والأنيقة.