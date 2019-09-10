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"التعليم" تكشف سبب قبول جميع الأطفال من سن 5 سنوات وأكثر بالمدارس التجريبية (فيديو)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:35 ص
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التعليم تكشف سبب قبول جميع الأطفال من سن 5 سنوات وأكثر بالمدارس التجريبية (فيديو)
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كساب أحمد
 
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علق الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، على قرار قبول جميع الأطفال في سن 5 سنوات ومن تجاوزها بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات. 

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الإثنين، إن مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، لا تقبل الأطفال إذا بلغوا 6 سنوات فأكثر، معقبًا: "لو الطفل اللي عمره 5 سنوات لم يدخل المدرسة هذا العام، فلن يقبل العام المقبل، وهذا القرار جاء في إطار الحفاظ على مستقبل الأطفال". 

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا التوقيت من كل عام كان يسعى الكثير من أولياء الأمور، للحصول على تأشيرة من وزير التربية والتعليم، لإدخال أبنائهم بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات فوق الكثافة، والبعض كان يتمكن الحصول عليها، والبعض الآخر لا يتمكن، وهذا ليس عادلًا. 

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أصدرت هذا القرار من باب المساواة والعدل، وطلبت من مديريات التربية والتعليم بكافة أنحاء الجمهورية، بالعمل على رفع حد الكثافة داخل الفصول، لقبول هؤلاء الطلاب، لكن ليس بالحد الذي يعيق التعلم، معقبًا: "الوزارة طلبت من المديريات البحث عن الفراغات داخل المدارس، وتوفير بدائل لاستقبال الطلاب الجدد فوق الكثافة". 

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إلى أن البحث عن الفرغات داخل المدارس، لن يأتي على حساب الجانب الترفيهي داخل المدراس، ولكنه يأتي من خلال توفير بعض الاماكن الإدارية للدراسة، معقبًا: " تعميم هذا القرار على كافة المديريات، سيزيل صداع عن الوزارة في هذا التوقيت".

هذا ويقدم برنامج "مساءdmc" المذاع على فضائية "Dmc"، الإعلامي رامي رضوان، والاعلامية إيمان الحصري، ويذاع بصورة يومية الساعة العاشرة مساءً، عدا يوم الإثنين والثلاثاء الساعة التاسعة، ويناقش البرنامج أهم المواضيع والاخبار على الساحة الدولية والمحلية في كافة المجالات.
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