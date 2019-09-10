"فان دايك في الصدارة".. تعرف على أفضل 10 مدافعين في لعبة FIFA 20

Advertisements

أعلنت شركة EA SPORTS الشهيرة والمتخصصة في الألعاب الإلكترونية والمسؤولة عن لعبة FIFA، عن بعض تفاصيل النسخة الجديدة من اللعبة التي أشهر ألعاب كرة القدم الإلكترونية في السنوات الأخيرة، ومن بين الأمور التي تم الكشف عنها هو ترتيب أفضل 10 مدافعين في لعبة فيفا 20، وذلك بحسب المستويات والتقييمات التي تحصلوا عليها من قبل المسؤولين عن تنفيذ اللعبة.



في المركز الأول، جاء المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، لاعب وقائد خط دفاع ليفربول الإنجليزي، والذي تحصل على "تقييم 90" وهو أعلى تقييم بالنسبة للمدافعين في الألعاب الإلكترونية.



وفي المركز الثاني، جاء سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، والخاصل على 4 بطولات دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه ريال مدريد، حيث تحصل الإسباني على تقييم 89، ليكون خلف فان دايك مباشرة.



وجاء الثنائي، جورجيو كيلليني وكوليبالي مدافعا يوفنتوس ونابولي على الترتيب، في نقس المستوى مع سيرجيو راموس حيث حصلوا على تقييم مرتفع للغاية كذلك وهو 89 درجة.



وجاء ترتيب باقي مدافعي اللعبة على النحو التالي:



5- مدافع برشلونة جيرار بيكيه بـ 88 درجة



6- مدافع إنتر ميلان جودين بـ 88 درجة



7- جوردي ألبا مدافع برشلونة بـ87 درجة



8- مدافع بروسيا دورتموند هوميليس بـ87 درجة



9- توبي ألديرفيلد مدافع توتنهام هوتسبير بـ87 درجة



10- مدافع مانشستر سيتي، لابورت بـ87 درحة



الجدير بالذكر، بأن شركة EA SPORTS، كانت قد أعلنت كذلك عن ترتيب أفضل اللاعبين في لعبة فيفا 20، وجاء ليونيل ميسي في المركز الأول بتقييم وصل لنحو 95، ومن بعده كريستيانو رونالدو 94 درجة