ليس محرز.. من اللاعب الجزائري الذي توقع له رونالدو مستقبل كبير؟

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، إعجابه بأحد نجوم منتخب الجزائر متوقعاً له مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما لعب أمامه في إحدى مباريات الدوري "الكالتشيو".





وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن البرتغالي الدولي رونالدو قد تحدث مع زملائه في يوفنتوس مشيراً لهم إلى إعجابه بمستوى الجزائري إسماعيل بن ناصر اللاعب الذي شاهده وقت وجوده مع نادي إمبولي.





ونقلاً عن الصحيفة الإيطالية؛ أخبر رونالدو أحد أصدقائه بعد مباراة يوفنتوس وإمبولي بالموسم الماضي: "لقد أعجبت كثيراً بأداء هذا اللاعب رقم 10 في إمبولي "يقصد بن ناصر"؛ بإمكانه أن يصبح لاعباً كبيراً في الفترة المقبلة".





- من إسماعيل بن ناصر الذي نال إعجاب رونالدو؟

بن ناصر من مواليد 1997 (21 عاماً) لديه الجنسية الجزائرية ويجيد اللعب في مركز خط الوسط "الدفاعي والهجومي".





بدأ إسماعيل بن ناصر مسيرته في نادي آرل الفرنسي عام 2015 خاصة أنه ولد في فرنسا، ولعب بعد ذلك مع آرسنال الانجليزي تحت 21 سنة ثم انضم لصفوف تورز الفرنسي 2017 وبعدها انتقل إلى إمبولي في أغسطس من نفس العام ولعب هناك موسمين.





ونال بن ناصر إشادة الجميع بعد مستواه الجيد مع إمبولي حتى قدم نادي ميلان عرضاً وتم شراءه في أغسطس 2019، وكان أحد المشاركين مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية بمصر وساهم في الفوز باللقب للمرة الثانية بتاريخ الخُضر.