ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ودياً .. الفيوم يواجه المنيا الخميس القادم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:43 ص
Advertisements
ودياً .. الفيوم يواجه المنيا الخميس القادم
Advertisements
طباعة
محمد الحسيني
 
Advertisements


قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى بقيادة مديره الفنى حسين عبد اللطيف ، إقامة مباراة ودية أمام المنيا الرياضى وذلك عصر الخميس القادم بملعب منتجع الاسيوطى سبورت .

ويعكف حسين عبد اللطيف على إقامة عدة مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد خاصة بعد توليه المسؤولية خلفا لمجدى طلبه بجانب حرصه على تحقيق الانسجام والتناغم بصفوف الفريق .

وكان الفيوم الرياضى قد حقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه العياط وذلك فى إطار المباراة الودية بالاسبوع الماضى .

يذكر أن الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة.

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش، وفاز الفيوم مؤخراً على حساب فريق العياط بثلاثية نظيفة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
مبارايات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
x
13:30
البحرين
ميانمار
x
13:30
اليابان
سنغافورة
x
13:45
فلسطين
اليمن
x
14:00
السعودية
ماليزيا
x
14:45
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند