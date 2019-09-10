ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فيديو.. المنتخب الجزائري يفوز على بنين ودياً بهدف نظيف

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:34 ص
Advertisements
فيديو.. المنتخب الجزائري يفوز على بنين ودياً بهدف نظيف
منتخب الجزائر
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
حقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره البنيني، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين، بملعب 5 يوليو، والتي خصصت للاحتفال بتتويج المحاربين بكأس أفريقيا وتوديع المدافع رفيق حليش.

وأحرز إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان، مع بعض المحاولات الجزائرية، إلا أنها لم تثمر عن أهداف بسبب سوء التركيز وتألق الحارس ساتورنين.

وكاد رياض محرز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، من تسديدة قوية إثر تمريره من بلايلي، ونجح الحارس البنيني في التصدي لنها.

واصل لاعبو المنتخب الجزائري ضغطهم وسط استبسال دفاعي من المنتخب البنيني، وفي الدقيقة 41 توغل بلايلي ومنح كرة على طبق من ذهب داخل منطقة العمليات لزميله بن بناصر الذي سدد بقوة لكن الحارس كان في الموعد.

في الشوط الثاني بادرت الجزائر بالهجوم من أجل تسجيل هدف السبق، وتحقق ذلك في الدقيقة 72 عن طريق المتألق سليماني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
مبارايات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
x
13:30
البحرين
ميانمار
x
13:30
اليابان
سنغافورة
x
13:45
فلسطين
اليمن
x
14:00
السعودية
ماليزيا
x
14:45
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند