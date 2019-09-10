بالأسماء.. شبح "الدكة" يواجه ٧ نجوم أهلاوية في الموسم الجديد



ومن المقرر أن تجرى قرعة الدوري المصري يوم الخميس المقبل، وفقًا لما أعلنته اللجنة المؤقتة والمعينة لإدارة اتحاد الكرة.



ويسعى الأهلي حامل لقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه، عندما يستهل مشواره في الموسم الحالي.



وعًين الأهلي جهاز فني جديد لتولي تدريب فريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر خلفًا للمقال مارتن لاسارتي والذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف والخروج من بطولة كأس مصر، والتي توج الزمالك بلقبها أول أمس.



ويأمل لاعبو الأهلي في حجز مكان أساسي في تشكيل المدرب السويسري، لكن ومن خلال مران الفريق الأحمر بعد تولي المدرب فايلر، يخشى عدد من لاعبي الفريق الأحمر، من التواجد على دكة بدلاء الفريق أو الخروج من قائمة المباريات.



وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز لاعبي الأهلي الذين يخشون التواجد خارج تشكيل الأهلي في الموسم الجديد :-



علي لطفي

من المؤكد أن يعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر على الثنائي محمد الشناوي وشريف إكرامي في مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر، في ظل تواجدهما بصفة كبيرة في المواسم الماضية في مركز حراسة المرمى للفريق الأحمر.







سعد الدين سمير

يخشى سعد الدين سمير مدافع الأهلي التواجد على مقاعد بدلاء الأهلي عقب العودة من الإصابة خاصة وأن الفريق الأحمر يملك في مركز خط الدفاع أكثر من لاعب وفي مقدمتهم محمود متولي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.







حسين السيد

قام مسئولو النادي الأهلي بقيد حسين السيد في قائمة الفريق المحلية عقب عودته من السعودية، بعدما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، أن النادي في حاجة إلى خدماته.

وفي ظل وجود التونسي علي معلول أفضل لاعب في فريق الأهلي الموسم الماضي، ومحمود وحيد فإن فرص حسين السيد في التواجد في تشكيل الأهلي ستكون صعبة، إلا في حالة إيقاف معلول ووحيد أو تعرضهما للإصابة.







حسام عاشور

مع وصول قائد الأهلي إلى عمر الـ32 عامًا فإن فرصة تواجده في تشكيل الفريق الأحمر ستكون صعبة للغاية، في ظل وجود أكثر من لاعب قوي في مركز خط الوسط، أمثال عمرو السولية، والمالي أليو ديانج وحمدي فتحي، وعودة محمد محمود الذي غاب عن الفريق لمدة 8 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.











أحمد حمدي

تبدو فرص أحمد حمدي لاعب الأهلي الشباب في الحصول على فرصته بتشكيل الأهلي صعبة للغاية، خاصة وأن المدرب السويسري في تدريباته الأخيرة يعتمد على حسين الشحات ورمضان صبحي وأحمد الشيخ في مركز الجناح، وهو ما يُصعب من تواجده في تشكيل الفريق الأحمر.







عمار حمدي

لفت لاعب الأهلي الشاب الأنظار إليه في الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري ليقرر مسئولو القلعة الحمراء عودته مجددًا بعدما ظهر بشكل مميز مع زعيم الثغر.

لكن مع عودة عمار حمدي إلا أن المؤشرات تؤكد صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق، خاصة وأن الجهاز الفني يميل للاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال محمد مجدي "قفشة" وصالح جمعة.







جيرالدو

تبدو فرصة الجناح الأنجولي في التواجد بتشكيل الأهلي الأساسي صعبة للغاية، حيث تواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر منذ انضمامه إليه في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يواصل جيرالدو التواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في الموسم الجديد، خاصة وأن المدرب السويسري ينوي الاعتماد على رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد الشيخ في مركز الجناح.



اقترب الموسم الكروي في مصر من نقطة البداية، حيث استقر اتحاد الكرة المصري على بدايته في نهاية شهر سبتمبر الجاري.