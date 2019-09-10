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نقيب عام أطباء الأسنان يوضح حقيقة وقف قيد خريجي الكليات المنشأة بعد عام 2013

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:06 ص
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نقيب عام أطباء الأسنان يوضح حقيقة وقف قيد خريجي الكليات المنشأة بعد عام 2013
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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كشف الدكتور ياسر الجندي، نقيب عام أطباء الأسنان، حقيقية وقف قيد خريجي أطباء الأسنان من الكليات المنشأة بعد عام 2013. 

وقال نقيب عام أطباء الأسنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن الحديث عن وقف قيد الأطباء من الكليات الجديدة بعد 2013 أمر خاطئ تمًاما، وليس به أي شيء من الصحة، معقبًا: "الكلام الصح هو اللي بيصدر على لساني فقط". 

ولفت نقيب عام أطباء الأسنان، إلى أن هذا القرار صدر من مجموعة تمثل للأسف الأغلبية في نقابة أطباء الأسنان، ولكن هذا القرار غير مسجل وغير قانوني، لأنه صدر من جلسة للجمعية العمومية، ولم يكن هذا القرار مطروح على جدول أعمال الجمعية.

وتابع نقيب عام أطباء الأسنان، أنه اعترض على هذا القرار ولن يطبقه، وسيقوم بتسجيل جميع خريجي كليات الأسنان المعتمدة بقرار من رئيس الجمهورية في نقابة الأسنان. 

وأشار نقيب عام أطباء الأسنان، إلى أن هذا القرار هدفه عزوف الطلبة عن الدخول لكليات الأسنان، لأسباب ومصالح غير معروفة، مضيفًا أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قام بتخفيض أعداد القبول بكليات الأسنان بنسبة 50% على عامين، 25 هذا العام، و25 العام المقبل.

وأوضح نقيب عام أطباء الأسنان، أن كليات الأسنان الجديدة لن تفتح إلا بمواصفات جيدة، ووجود أعضاء هيئة تدريس مناسبة لعداد الطلبة، معقبًا: "ما أقدرش ما سجلش طلبة خريجين من كليات أسنان معتمدة، بعد ما درسوا 5 سنوات".

يذكر أن الدكتور هشام عبد الناصر، الامين العام المساعد لنقابة الاطباء الأسنان، صرح بإن قرار وقف قيد خريجي كليات المنشاة بعد 2013، صدر من جمعية عمومية لنقابة الأسنان، وجاء بعد زيادة عدد أطباء الاسنان عن المعدل العالمي، حيث وصل لأكثر من 65 الف طبيب.
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