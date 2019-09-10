يتروجيت يخوض 3 مواجهات ودية استعداداً للمظاليم

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت ثلاث مباريات ودية الأسبوع الحالي، ضمن الإستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم 2019_2020 .



وذلك حيث سيخوض الفريق مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام كهرباء الاسماعيليه فى تمام الساعة الواحدة ظهرآ بالملعب الفرعى لأستاد بتروسبورت ، كما سخوض مباراة أخرى في نفس اليوم أمام فريق البطل الاوليمبى فى تمام الساعة الرابعة عصرآ بنلعب الفرعى لاستاد بتروسبورت .



ومن المقرر أن يخوض المدير الفنى للفريق محمد عودة كل مباراة بتشكيل منفصل عن الاخرى لتجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم، كما سيلعب الفريق البترولي مع طوخ قليوبية يوم الخميس المقبل.



يذكر أن بتروجيت قد خاض 3 وديات خلال معسكره بالاكاديميه البحرية حيث لعب أمام الإتحاد السكندرى وإنتهت بفوز الإتحاد بهدفين دون رد ، وأسوان وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف ، والرجاء وإنتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف .



بالإضافة الى ودية بعد إنتهاء المعسكر أمام الإنتاج الحربى وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف .



وإستقر بقيادة المدير الفنى محمد عودة على قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد 2٠١٩_٢٠٢٠ وجاءت القائمة تضم كل من (محمد ابوالنجا، واحمد علي النفراوي، واحمد سالم صافي ، واحمد السباعي، وحسام حسن، واحمد عبد الرسول، ومحمود عماد ،و حمادة طلبة ، واحمد عفيفي ،ومحمد السيد خليل، وسانت كوريه).



وقد تعاقد فريق بتروجيت مع ١٢ لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية تدعيمآ لصفوفه خلال الموسم الجديد وجاءت الصفقات كالاتى :- ( عمرو شعبان حارس الشمس ، وخالد عبدالرازق من النجوم ، وابراهيم صلاح من طلائع الجيش إسلام كانو من كوكاكولا ، وايهاب الحسينى من كوكاكولا ، وأحمد الحسينى من كوكاكولا ، وأحمد كمال من كوكاكولا ، وجون مانجا من النصر ، ومصطفى فرغلى من أسمنت اسيوط ، وأحمد محمد سعيد أوكا من طلائع الجيش ، وحسين حمدى ، وأحمد رؤوف ) .



وأنهى الفريق مؤخراً معسكره بالأكاديميه البحرية الذى أقيم ضمن الإستعدادات لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم ٢٠١٩_٢٠٢٠ وعاد للقاهرة الأحد قبل الماضى .



ويتكون الجهاز الفنى لفريق بتروجيت من (محمد عودة مدير فني ، واحمد سعيد. مدرب ، وطلعت محرم مدرب ،ومحمد يونس مدرب حراس ، وعمرو حسن مدير شئون لاعبين ، وعماد بدره مدير ادارى ، وحازم صبحي اداري ، وصلاح عويس اداري ) .



ويقع فريق بتروجيت فى المجموعة الثانية التى تضم كل من ( الترسانة ، والداخلية ، والنصر، النجوم ، وسيراميكا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا ) .



يواصل الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى بقيادة أيمن الجمل تدريباته اليوم الثلاثاء بمعسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية والذى إنطلق مؤخراً ويستمر لمدة ثلاث أسابيع.



وكان الفريق قد بدأ اولى تدريباته بملعب القناة قبل الوصول لمقر الإقامة بالإسماعيلية، وفي اليوم الثانى شمل تدريبات بدنية قوية على إحدى الجبال الرملية بمحافظة الإسماعيلية وشهد منافسة قوية من جميع اللاعبين من أجل إثبات أحقيته بالتواجد ضمن صفوف الفريق للموسم الجديد.



وكان الجهاز الفنى بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى قد أعلن توصله لإقامة ٤ مباريات ودية أمام كهرباء الإسماعيلية و القناة و منتخب السويس والترسانة أيام ١٣،١٤،١٦،١٩ من الشهر الحالي، خلال معسكر الفريق فى المرحلة ماقبل الأخيرة بفترة إعداد الفريق للموسم المقبل بدورى القسم الثانى.



وأكد أيمن الجمل عن رضاه عن المستوى البدنى والفنى الذى وصل له اللاعبين الحاليين بالفريق وأنه لايلتفت إطلاقا لنتائج الوديات قدر نظرته لمدى الإستفادة الفنية والخططية من المباريات وبأن متفائل بتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد لما يمتلكه الفريق من العديد من الأسماء واللاعبين المتميزة التى يثق فى قدراتها تماما لتحقيق اهدافه مع الفريق.



على جانب آخر كان النادى قد أبلغ رسميا اللاعبين أمير بلبول الظهير الأيمن و كريم عباس الظهير الأيسر للفريق بالبحث عن عروض جديدة من أجل الرحيل عن الفريق.



ويشارك دكرنس الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى بالمجموعة الثالثة والتى تضم ١٢ فريق من فرق بحرى.