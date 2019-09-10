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أحمد عادل يشيد بطارق سليمان والاخير يرد : رحل عن الأهلي "برغبته"

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
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أحمد عادل يشيد بطارق سليمان والاخير يرد : رحل عن الأهلي برغبته
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احمد شاكر
 
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أشاد احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق المقاصة الحالي، بإمكانيات طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: اوقات كثيرة لم يحصل سليمان على حقه، ولكن الجميع كان يعلم كيف يعمل هذا الرجل.

واردف : اتواصل معه دائما واثق به وبقدراته، فهو مدرب كبير واتمنى ان اتدرب معه مرة اخرى.

من جانبه أكد طارق سليمان ان احمد عادل في بعض الأوقات كان يستحق الإنضمام للمنتخب، وانه على تواصل دائم معه.

واتم كلماته : رحيل أحمد عادل عبد المنعم عن الاهلي كان بناءا على رغبته هو وليست رغبتنا.
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