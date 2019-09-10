نيفين جامع: إقامة معرضًا للحرف اليدوية أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتوفير التمويل خاصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف من الجهاز توفير فرصة العمل.





وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الإثنين أن الجهاز يوفر فرصة العمل من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن توفير فرصة العمل ليس المقصود منها إتاحة التمويل فقط بل إعطاء دعم فني وتدريب لأصحاب المشروعات من أجل تمكينهم من إدارة المشروع وسداد التزامات المشروع، ونموه واستقراره واستمراره.





وأشارت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الجهاز مهتم بتسويق إنتاج المشروعات من خلال إقامة المعارض المختلفة، كاشفة أنه سوف يتم إقامة معرض للحرف اليدوية من يوم 2 إلى 6 10 من الشهر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ونوهت إلى أن المعرض سيشارك فيه أصحاب الحرف اليدوية على كافة أنحاء الجمهورية، موضحًة أن جميع المحافظات ستمثل داخل المعرض خاصة المحافظات الحدودية "شمال سيناء و"حلايب وشلاتين" و"أسوان"، لافتة إلى أنه سيتم تقديم كافة التيسرات لأصحاب تلك الحرف لتنميتها ومنعها من الاندثار وفتح مجالات لها للتسويق خاصة أنها صناعة مصرية مميزة.





وتابعت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "لدينا منتجات مصرية متميزة تضاهي الأجنبية"، معلقة: "الأيد المصرية تعمل أشياء متميزة وعلى الدولة الحفاظ عليها، ورفع كفاءتها وتوفير دخل لصاحبها منها حتى لا يبحث عن مهنة أخرى".









ونوهت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخ قروضًا بقيمة 2.8 مليار جنيه أقامت 111 ألف مشروع بإجمالي 175 ألف فرصة عمل، متابعة: "نستهدف الوصول إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام".





وأشارت إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتوسع في تمويل هذه المشروعات خاصة الإنتاجية والصناعية، مضيفة: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في الدخل القومي للدولة بنسبة 18%؛ وهي نسبة جيدة ونسعى لزيادتها لتخفيض معدلات البطالة".



