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عاجل.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد إقامة السوبر المصري

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:14 ص
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عاجل.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد إقامة السوبر المصري
كأس السوبر
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الفجر الرياضي
 
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أكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أنه الى الآن لم يتم  تحديد موعد السوبر بين الأهلي والزمالك بشكل رسمي ، وكان الاتحاد المصري أعلن قبل ذلك إقامة السوبر المصري يوم 19 سبتمبر الجاري .

وقال أسامة إسماعيل في تصريحاته صحفية : "لم نُحدد موعد الـ 20 من شهر سبتمبر لإقامة السوبر حتى الآن".

وأضاف : "لم نستقر على الموعد النهائي للسوبر ولا على مكان إقامة المباراة".

وواصل "اتحاد الكرة في انتظار موافقة الجهات المعنية بخصوص الموعد ومكان إقامة السوبر، وبعدها سيتم الإعلان بشكل رسمي".

ومن المنتظر إقامة لقاء السوبر الخاص بالموسم قبل الماضي بين الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الجديد في الدوري، وذلك بعد تتويج الزمالك ببطولة الكأس على حساب سموحة فيما توج الأهلي ببطولة الدوري بفارق كبير عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني. 

وتُجرى قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الخميس المقبل
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