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جنش: تلقيت اتصالات من جميع لاعبي الأهلي .. وحارسي الزمالك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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جنش: تلقيت اتصالات من جميع لاعبي الأهلي .. وحارسي الزمالك
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احمد شاكر
 
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أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه على تواصل دائم بالثنائي محمد عواد وأبو جبل.

وقال جنش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: سوف اتوجه غدا لتدريب الفريق لكي أتقدم بالمباركة لهم على لقب كأس مصر.

واردف : هؤلاء اللاعبين "فرحوا" الجمهور واسعدوني ولابد ان اشكرهم.

وتابع : انا على اتصال دائم بالثنائي ابو جبل وعواد، مهم ان نشعر بقيمة قميص الزمالك، بصرف النظر عن صاحب الدور الأساسي في حراسة المرمى

واكد تحدث معي ايضا جميع لاعبي الاهلي، واتطمئنوا على حالتي، تلقيت دعم كبير

. وافصح : ميعادي مع الطبيب المعالج غدا الاربعاء، ومنتظر انهاء بعض الاجراءات من اجل السفر لتلقي العلاج.
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