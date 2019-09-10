رئيس قطاع الثروة الداجنة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع التعبئة للتنمية والثروة الحيوانية والداجنة، إن مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، والمعرض الآن من الدواجن يغطي الاستهلاك المحلي، لافتَا إلى أن توفر الدواجن بأسعار أقل من التكلفة، يؤدي إلى هجر القائمين على الصناعة، وهذا يسبب خسائر كبيرة للدولة.





وتابع رئيس قطاع التعبئة للتنمية والثروة الحيوانية والداجنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الإثنين، أن مصر لم تستورد هذا العام دواجن أكثر من العام الماضي، وهذا يرجع إلى زيادة الإنتاج المحلي بصورة كبيرة مؤخرًا، مشيرًا إلى مصر كانت تنتج 97% من الدواجن وتستورد 3%، ولكن مؤخرًا تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي.





وأشار رئيس قطاع التعبئة للتنمية والثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن توفير الدولة للقاحات بصورة كبيرة هذا العام أدى لزيادة في معدلات الانتاج من الدواجن، ووجود رقابة حاسمة على صناعة الأعلاف ساهم أيضا في زيادة معدل الانتاج، خلاف السماح للمزارع بالتوسع الافقي خلال الفترة الأخيرة.





وأوضح رئيس قطاع التعبئة للتنمية والثروة الحيوانية والداجنة، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة أعلنت عن تعويضها لأي مزرعة ستشهد وجود أوبئة، وهذا الأمر لم يحدث هذا العام إلا في حالات لا تتعدى أصبع اليد الواحدة.





وفي هذا الإطار اشتكى الكثير من المربين من تدني أسعار الدواجن، مؤكدين أن الأسعار أقل من التكلفة مما يؤدي إلى انهيار هذه الصناعة الهامة، وهجر الكثير من المربيين لها، ولذلك قامت الدولة بوقف استيراد الدواجن المجمدة، لإحداث توازن بين حجم الطلب والمعروض، وانقاذ صناعة الدواجن من الانهيار، خاصة أنها انخفضت بصورة كبيرة بعد عيد الأضحى المبارك.



