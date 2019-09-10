اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الإنهيار بضغوط خارجية
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
791 إلى 793
|
عيار 22
|
725 إلى 727
|
عيار 21
|
692 إلى 694
|
عيار 18
|
593 إلى 595
|
عيار 14
|
461 إلى 463
|
عيار 12
|
395 إلى 397
|
الاونصة
|
24.596 إلى 24.667
|
الجنيه الذهب
|
5,536 إلى 5,552
|
الكيلو
|
790.857 إلى 793.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
794.31جنيه
|
48.25$
|
سعر الذهب عيار 22
|
728.12جنيه
|
44.23$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
659.04جنيه
|
42.22$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
595.74جنيه
|
36.19$
|
سعر الذهب عيار 14
|
463.35جنيه
|
28.15$
|
سعر الذهب عيار 12
|
403.29جنيه
|
24.43 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.87جنيه
|
18.10 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,703 جنيه
|
1,501 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,560 جنيه
|
337.79 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
794,308 جنيه
|
48,254 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
6 سبتمبر
|
799.43
|
699.52
|
599.58
|
466.34
|
399.72
|
5سبتمبر
|
806.58
|
705.78
|
604.95
|
470.51
|
403.29
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
3 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
2 سبتمبر
|
814.41
|
712.63
|
610.70
|
480.43
|
411.79
|
1 سبتمبر
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
31 أغسطس
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
30 أغسطس
|
809.20
|
708.07
|
606.91
|
472.04
|
404.60
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