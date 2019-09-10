اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الإنهيار بضغوط خارجية





اسعار الذهب اليوم

استأنفت اسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم على المستوي المحلي والمستوي العالمي، لتخسر 3 جنيهات خلال أول تعاملات الأسبوع وخسرت اسعار الذهب نحو 14 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بضغوط من البورصة الدولية للذهب التى أغلقت تراجعت في نهاية تعاملات الأمس الإثنين.





جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:





وسجل سعر الذهب عيار 18 من 595.74 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 659.04 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 794.31 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .









متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 791 إلى 793 عيار 22 725 إلى 727 عيار 21 692 إلى 694 عيار 18 593 إلى 595 عيار 14 461 إلى 463 عيار 12 395 إلى 397 الاونصة 24.596 إلى 24.667 الجنيه الذهب 5,536 إلى 5,552 الكيلو 790.857 إلى 793.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 794.31جنيه 48.25$ سعر الذهب عيار 22 728.12جنيه 44.23$ اسعار الذهب عيار 21 659.04جنيه 42.22$ اسعار الذهب عيار 18 595.74جنيه 36.19$ سعر الذهب عيار 14 463.35جنيه 28.15$ سعر الذهب عيار 12 403.29جنيه 24.43 $ سعر الذهب عيار 9 297.87جنيه 18.10 $ اسعار أوقية الذهب 24,703 جنيه 1,501 $ اسعار جنيه الذهب 5,560 جنيه 337.79 $ اسعار كيلو الذهب 794,308 جنيه 48,254 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.70 480.43 411.79 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60