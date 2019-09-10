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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الإنهيار بضغوط خارجية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الإنهيار بضغوط خارجية
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم
استأنفت اسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم على المستوي المحلي والمستوي العالمي، لتخسر 3 جنيهات خلال أول تعاملات الأسبوع وخسرت اسعار الذهب نحو 14 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بضغوط من البورصة الدولية للذهب التى أغلقت تراجعت في نهاية تعاملات الأمس الإثنين.

جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وسجل سعر الذهب عيار 18 من 595.74  جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 659.04 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 794.31  جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

791 إلى 793

عيار 22 

725 إلى 727

عيار 21

692 إلى 694

عيار 18

593 إلى 595

عيار 14

461 إلى 463

عيار 12

395 إلى 397

الاونصة

24.596 إلى 24.667

الجنيه الذهب

5,536 إلى 5,552

الكيلو

790.857 إلى 793.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 794.31جنيه      

 48.25$

سعر الذهب عيار 22

 728.12جنيه

 44.23$

اسعار الذهب عيار 21

659.04جنيه       

42.22$

اسعار الذهب عيار 18

 595.74جنيه

36.19$

سعر الذهب عيار 14

463.35جنيه

28.15$

سعر الذهب عيار 12

403.29جنيه

24.43 $

سعر الذهب عيار 9

297.87جنيه

18.10 $

اسعار أوقية الذهب

24,703 جنيه

1,501 $

اسعار جنيه الذهب

5,560 جنيه

337.79 $

اسعار كيلو الذهب

794,308 جنيه

48,254 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                               

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

6 سبتمبر

799.43

699.52

599.58

466.34

399.72

5سبتمبر

806.58

705.78

604.95

470.51

403.29

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.63

610.70

480.43

411.79

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

30 أغسطس

809.20

708.07

606.91

472.04

404.60

 

تذبذبت اسعار الذهب خلال جلسة أمس الإثنين، لتغلق على هبوط بنهاية التعاملات وهو التراجع الثالث علي التوالي، وحاولت اسعار الذهب استرجاع الخسارة خلال التعاملات بدعم من من تحول الدولار الأمريكي للهبوط وسط احتمالات متزايدة باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكنه عاود الهبوط مجدداً، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وترقب قرارات صناع السياسة النقدية.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.40 دولار عند 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1523.80 دولار في الاتجاه الصاعد، و1505.50 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط، وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.33 دولار للأوقية مُسجلاً 1503.49 دولار للأوقية.
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