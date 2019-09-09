إذاعة الأغاني تحتفل بالموسيقار الكبير بليغ حمدي.. الخميس

اعتمد شريف عباس مدير عام إذاعة الأغاني البرنامج اليومي الخاص بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي وذلك الخميس القادم ١٢ سبتمبر.





وأعلن مدير عام الإذاعة أن اليوم يعتبر وثيقة وفاء واعتراف بعطاء الموسيقار الكبير.





وأضاف أن البرنامج اليومي عبارة عن احتفالية على مدار اليوم لأجمل إبداعات بليغ حمدي لكل نجوم الغناء والتي تم اختيارها بميزان حساس لكي تشبع المستمع العاشق لألحان بليغ ونعد المستمع أنه لن يستطيع أن يبتعد عن أثير إذاعة الأغاني في ذكرى بليغ لتنوع الغنائية بين أروع ما قدم بليغ من أغان عاطفية ووطنية ودينية والأغاني القصيرة والطويلة فضلا روائعه مع كوكب الشرق والعندليب.





يذكر أن إذاعة الأغاني هى إذاعة غنائية متخصصة في مصر تم افتتاحها في 17 يونية 2000م أثناء تولى الإعلامى حمدى الكنيسى رئاسة الإذاعة المصرية ضمن شبكة الإذاعات المتخصصة وتقدم إذاعة الأغاني جميع أنواع الغناء المتعارف عليه من غناء وطني ووصفي وعاطفي وأطفال وغيرها. وتهدف إذاعة الأغاني إلى إحياء التراث الغنائي العربي وتقديمه إلى المستمع العربي في مصر والشرق الأوسط وجميع دول العالم، وتقدم برامجها عن طريق البث الارضي لها داخل جمهورية مصر العربية على موجات أف أم على الترددات الآتية: القاهرة 105.8 – الإسكندرية 97.6 – مرسى مطروح 92.6 – الغردقة 98.2 – سفاجا 89.8 – المنيا 104.6 – أسيوط 92.6- سوهاج 92.8 – قنا 96.8 كما تقدم برامجها لمستمعي منطقة الشرق الأوسط عن طريق القمر الصناعى المصري نايل سات على تردد MHz11765 – أفقي . وجميع دول العالم عن طريق البث المباشر على الانترنت موقع إذاعة الأغاني الرسمي - البث المباشر



