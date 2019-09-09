أخبار البحر الأحمر اليوم الاثنين 9-9-2019.. المحافظ يشارك في مؤتمر وزارة السياحة.. رحلة ترفيهية لمرض الفشل الكلوي
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:48 م
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محمد طه
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في محافظة البحر الأحمر، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة البحر الأحمر؛ حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.
صحة البحر الأحمر تنظم رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي
لرفع الروح المعنوية لدي المرضى؛ نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بالتعاون مع جمعية رعاية الأيتام بالغردقة رحلة ترفيهيه لمرضى الفشل الكلوي بالبحر الأحمر؛ وذلك وتحت رعاية الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر.
ومن جانبها قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية بتنظيم رحلة بحرية لعدد من مرضى الفشل الكلوي وذويهم بمدينة سفاجا الى جزيرة يوتوبيا.
حملة نظافة لشاطئ المانجروف بالغردقة
بمشاركة 100 شاب وفتاه نظم جهاز محميات البحر الأحمر، حملة لنظافة شواطئ المانجروف شمال مدينة الغردقة، وذلك بالمشاركة مع الهيئة الإقليمية بالتعاون مع مجمع أعلام الغردقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية فتيان الكشافة وجمعية غراس وجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر.
شارك في الحملة 100 من الشباب والفتيات لنظافة شاطئ المانجروف بالإضافة إلى بعض الألعاب الكشفية والترفيهية، وشملت أعمال الحملة فرز المخلفات عقب تجميعها من على الشاطئ وتصنيفها وفصلها، كالمخلفات الورقية والمخلفات الصلبة.
محافظ البحر الأحمر يشارك في مؤتمر وزارة السياحة للإعلان عن معايير لتصنيف الفنادق السياحية
محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله؛ يشارك بمؤتمر وزارة السياحة اليوم الاثنين، تحت رعاية مجلس الوزراء، للإعلان رسميًا عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من المحافظين، ورموز القطاع السياحى الخاص ورجال
تحت شعار مدرستنا جميلة بأيدينا معلمي البحر الأحمر تجمل المدارس
رفع معلمي وومديري مدارس البحرالأحمر؛ شعار "مدرستنا جميلة" بأيدينا؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ لتجميل وتهيئة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك بطلاء الأسوار وجدران الفصول؛ ومسح الارضيات وتهذيب الفصول وفناء المدارس؛ وفيهم من تقمص دور العامل والصنايعي ومنهم الفنان لرسم جدران المدارس.
سقوط تشكيل عصابي متخصص في تسلق المنازل والاتجار في المخدرات برأس غارب
تمكنت رجال مباحث قسم رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر؛ من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص متخصصين في سرقة المنازل والوحدات السكنية والاتجار في المواد المخدرة.
بدء المسح الطبي لفيروس سي لطلاب كلية التربية بالغردقة
أعلنت مديرية الشئون الصحية ة بالبحر الأحمر؛ عن بدء المسح الطبى لفيروس سي والأمراض الغير سارية للطلاب الجدد المتقدمين للدراسة بكلية التربية فرع جامعة جنوب الوادي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
صحة البحر الأحمر تنظم رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي
لرفع الروح المعنوية لدي المرضى؛ نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بالتعاون مع جمعية رعاية الأيتام بالغردقة رحلة ترفيهيه لمرضى الفشل الكلوي بالبحر الأحمر؛ وذلك وتحت رعاية الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر.
ومن جانبها قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية بتنظيم رحلة بحرية لعدد من مرضى الفشل الكلوي وذويهم بمدينة سفاجا الى جزيرة يوتوبيا.
حملة نظافة لشاطئ المانجروف بالغردقة
بمشاركة 100 شاب وفتاه نظم جهاز محميات البحر الأحمر، حملة لنظافة شواطئ المانجروف شمال مدينة الغردقة، وذلك بالمشاركة مع الهيئة الإقليمية بالتعاون مع مجمع أعلام الغردقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية فتيان الكشافة وجمعية غراس وجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر.
شارك في الحملة 100 من الشباب والفتيات لنظافة شاطئ المانجروف بالإضافة إلى بعض الألعاب الكشفية والترفيهية، وشملت أعمال الحملة فرز المخلفات عقب تجميعها من على الشاطئ وتصنيفها وفصلها، كالمخلفات الورقية والمخلفات الصلبة.
محافظ البحر الأحمر يشارك في مؤتمر وزارة السياحة للإعلان عن معايير لتصنيف الفنادق السياحية
محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله؛ يشارك بمؤتمر وزارة السياحة اليوم الاثنين، تحت رعاية مجلس الوزراء، للإعلان رسميًا عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من المحافظين، ورموز القطاع السياحى الخاص ورجال
تحت شعار مدرستنا جميلة بأيدينا معلمي البحر الأحمر تجمل المدارس
رفع معلمي وومديري مدارس البحرالأحمر؛ شعار "مدرستنا جميلة" بأيدينا؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ لتجميل وتهيئة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك بطلاء الأسوار وجدران الفصول؛ ومسح الارضيات وتهذيب الفصول وفناء المدارس؛ وفيهم من تقمص دور العامل والصنايعي ومنهم الفنان لرسم جدران المدارس.
سقوط تشكيل عصابي متخصص في تسلق المنازل والاتجار في المخدرات برأس غارب
تمكنت رجال مباحث قسم رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر؛ من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص متخصصين في سرقة المنازل والوحدات السكنية والاتجار في المواد المخدرة.
بدء المسح الطبي لفيروس سي لطلاب كلية التربية بالغردقة
أعلنت مديرية الشئون الصحية ة بالبحر الأحمر؛ عن بدء المسح الطبى لفيروس سي والأمراض الغير سارية للطلاب الجدد المتقدمين للدراسة بكلية التربية فرع جامعة جنوب الوادي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
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