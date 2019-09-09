التحالف يعترض طائرة حوثية أطلقت باتجاه المملكة

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وقال المتحدث بإسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وسبق أن تمكنت قوات التحالف من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقت باتجاه الأعيان (المناطق) المدنية بخميس مشيط (جنوبي المملكة).

وأوضح المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأشار إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وإثر عمليات عسكرية واسعة للتحالف مكنت الجيش اليمني من تحرير مواقع استراتيجية في المحافظات التي كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تحاول بينم الحين والآخر إطلاق طائرات مسيرة جنوبي المملكة لكن غالبيتها يدمرها التحالف قبل الوصول لأهدافها.





وأكد التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والمحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية، نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف".

وما تقوم به ميليشيات الحوثي من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.



