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غرفة شركات السياحة تكشف تفاصيل قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة (فيديو)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
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غرفة شركات السياحة تكشف تفاصيل قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة (فيديو)
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كساب أحمد
 
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علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على قرار إلغاء فرض الرسوم على تكرار العمرة، قائلًا: "هذا القرار يعني أن المعتمر لن يدفع 200 ريال عند تكرار العمرة". 

وتابع نائب رئيس غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هذا القرار يعني أن تكلفة العمرة عند تكرارها أصبحت أقل، ولكن على المواطن أن يعلم بأن هناك رسومًا أخرى فرضت من المملكة، أصبحت ثابته على كل المعتمرين.

وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك قرارًا بفرض رسوم تقدر بـ300 ريال على كل المعتمرين سواء كانت العمرة لأول مرة أو لثاني مرة، وهذه الرسوم تعتبر ضريبة أو نوع من المشاركة في البنية، أو الخدمات الأساسية في الحرم المكي. 

ولفت نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن هناك خطة للدولة لتنظيم رحلات العمرة، تتضمن تنظيم أداء العمرة بشكل معين وآلية معينة، سواء من حيث الأعداد أو من حيث الفرص أو من حيث المواسم أو التكلفة، لافتًا إلى أن أداء العمرة لن يكون يُطلق على عنانه مرة أخرى، وسيكون هناك تنظيم في أداء العمرة بشكل عام.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن العمرة في مصر لن تطلق على العنان مثل السابق، لأن الدولة أطلقت نظام لأداء العمرة من خلال وزارة السياحة، لافتَا إلى أنه لن يستطيع أحد السفر لأداء العمرة، تحت أي مسمى، إلا من خلال بوابة تسمى بوابة العمرة المصرية. 

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن بوابة العمرة هي تنظيم مصري، وتهدف لمساعدة المعتمر على الحصول على خدماته والتعرف عليها، والتعامل في اطار قانوني ورسمي، ويستطيع من خلال هذه البوابة متابعة رحلته، والتوصل مع المسؤولين عند وجود أي مشكلة، وسيتم تفعيل هذا النظام اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل بإذن الله.
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