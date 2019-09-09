تفاصيل حملات تموينية في الدقهلية يضبط مخالفات في 12 مخبز

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ترأس محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم حملات مكبرة استهدفت تفقد مخابز العيش للوقوف على مدى تقديم الخدمة للواطن والتأكد من مطابفقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات.



استهدفت الحملة تفقد عدد من المخابز فى مدينة المنصورة ولاقت الجولة المفاجأة للمحافظ اعجاب الأهالي مناشدين باستمرار تلك الحملات التى تعود رد فعلها على المواطن وتقديم أعلى خدمة للمواطن.



وشدد محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم على استمرا الحملات على المخابز بقرى ومدن المحافظة والتعامل بكل حسسم مع من تسول له نفسه التلاعب بدعم المواطن.



وتمكنت الحملات منضبط 12 مخبز لانتاج خبز ناقص الوزن وضبط ألف رغيف، يقوم بانتاج خبز أقل من الوزن الرسمي المحدد وغير مطابق للمواصفات بمركزي أجا وشربين،وضبط 385 بطاقة تموينية.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط المخابز لقيامها بإنتاج خبز بأقل من الوزن المحدد للرغيف،كما تم ضبط 385 بطاقة تموينية بناحية العيادية التابعة لمركز شربين لتجميعه دقيق بلدى تموينى بعدد ستة 6شيكارة.



وأضاف أنه تم ضبط مخبز بقرية ميت دمسيس لتجميع 800 رغيف بلدى مدعم بغرض بيعهم في السوق السوداء وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين بقرية ميت العامل وبرج النور ينتجان خبز ناقص الوزن.

حملات مستمرة على المخابز ومحطات البن.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.



ضبط مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن



ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم ضبط مخبز بقرية الغراقة لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن وقيامه بالضرب الوهمي على ماكينة المخبز لعدد 180رغيف،ومخبز بنفس الناحية لقيامه بالضرب الوهمي على ماكينة المخبز ل6480 رغيف، وتحرير محضر لمخبز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن بقرية ميت فضالة،ومحضر لمخبز ينتج خبز ناقص الوزن بقرية نوسا الغيط،وفي ميت العامل بضبط مخبز ينتج خبز ناقص الوزن بقرية أبو داود العنب.



يشار أن الدكتور على المصيلحى أكد على توفير الخبز المدعم فى كافة المحافظات للمواطنين وبكميات تكفى احتياجاتهم بالاضافة الى توفير السلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقات بجانب طرح كافة المنتجات الاساسية واللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



رئاسة المنصورة فى جولة على مخابز اويش الحجر



كلفت المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية بالمرور اليومى على مخابز العيش بقرى المركز، وقامت غادة الحمادي نائب رئيس المركز وهاني سليمان نائب رئيس المركز، وفتحي قاسم مدير إدارة التنمية الاقتصادية برئاسة المركز، وأحمد فهمى مدير إدارة التموين بمركز المنصورة، والسيد فتحي وكيل إدارة التموين بمركز المنصورة، ومحمد أحمد مفتش تموين بادارة التموين بمركز المنصورة



استهدفت الحملة المرور على مخابر العيش في قرى الوحدة المحلية باويش الحجر، وتم ضبط مخالفات وتم تحرير ٤ محاضر خبز ناقص الوزن و٢ محضر عدم وجود لوحة اعلان و2محضر خبز غير مطابق المواصفات ومحضر عدم وجود قائمه بيانات وتم عمل المحاضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ووفقا لتصريحات لمحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل ما يقرب من 1790 مخبزًا على مستوى المحافظة، كما يتم توفير كافة حصص الدقيق لهذه المخابز لإنتاج ما يقرب من 20 مليون رغيف يوميًا داخل أحياء ومدن المحافظة.



