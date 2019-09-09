عاصي الحلاني يتعرض لحادث وينقل إلى أحد مستشفيات بيروت





وأكدت مصادر لبنانية، أن الفنان عاصي الحلاني لم يتأثر بهذا الحادث سوى بكسر في أحد صوابع يديه، بعد سقوطه أرضًا على ظهره من فوق أحد الخيول التي يمتلكها.





ويعكف الفنان عاصي الحلاني في هذه الفترة على تجهيز ألبومه الجديد الذي يتعاون من خلاله على عدد كبير من الملحنين والموزعين على مستوى الوطن العربي.

وكان عدد من نشطاء موقع الصور الشهير "إنستجرام"، تداول عدد من الصور لبنات الفنان عاصي الحلاني، واعربوا عن إعجابهم بهم.



أوضح المطرب عاصي الحلاني، أنه أجرى بعض التعديلات التي أجراها على أغاني الألبوم الجديد تسببت بتأجيل إصداره حتى نهاية العام.



وأشار خلال تصريحات صحفية أن الألبوم 10 أغنيات متنوعة، وحرص الحلاني من خلاله على التطوير في التوزيع الموسيقي مع المحافظة على الكلمة واللحن والموسيقى الشرقية، في محاولة لمواكبة العصر من خلال التوزيع.



أوضح الحلاني أن لهجات أغاني الألبوم تنوعت بين المصرية والعراقية والخليجية، كما نوّع فيه الأنماط الغنائية المعتمدة.



واعتبر الحلاني أن "متابعي الفنان ينتظرون منه عادةً ألبوماً كاملاً"، مشيراً إلى أن بعض أغنيات كل ألبوم يصدره أي فنان "تُظلم" لأن المتلقي قد لا يتسنى له سماع كل أغاني الألبوم أو قد يتابع الأغنيات التي يتم تصويرها فيديو كليب فقط.

في نفس السياق، أوضح الحلاني أنه يطلق ألبوماً جديداً كل عامين، لكنه خلال العامين يطلق أغنيات منفردة أيضاً.

وتطرق الحلاني في حديثه للأغنية الخليجية التي خاض تجربتها منذ بداية مشواره الفني والتي يرى أنها انتشرت وتركت بصمة في أرشيفه الغنائي. وذكر منها أغنيتي "كيد عزالك" و"أحبك جداً".

وأكد أنه يحرص دائماً على تقديم الأغنية الخليجية والبدوية في ألبوماته. وفي هذا السياق، اعتبر أن الأغنية البدوية هي "ملعبه" وهو دائماً يقدم نماذج منها، موضحاً أنها "قريبة ومتشابهة مع الأغنية الخليجية" وقد أتقنها بحرفية.









تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إلى حادث أثناء ممارسته رياضته المفضلة "ركوب الخيل"، وسقط من على أحد الخيول على الأرض وعلى الفور تم نقله إلى أحد مستشفيات بيروت.